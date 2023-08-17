71-летнего пенсионера из Барановичей судили за «оскорбление» Лукашенко 17.08.2023, 11:29

Геннадий Полянин

Дело рассматривал судья Артем Подолянец.

В суде Барановичского района и Барановичей 26 июля рассматривалось уголовное дело 71-летнего местного жителя Геннадия Полянина. Пенсионера обвинили в «оскорблении» Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники. Дело рассматривал судья Артем Подолянец.

По материалам обвинения, Геннадий Полянин, «используя в качестве средства совершения преступления персональный компьютер в открытом для публичного доступа пользователей мессенджера Telegram в чате «Беларусь в шоке! Chat», разместил текстовое сообщение, которое «унижает честь и достоинство личности» Лукашенко в неприличной форме, тем самым намеренно публично унизил честь и достоинство его личности».

До суда Полянин находился под подпиской о невыезде.

Суд, с учетом возраста обвиняемого, назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

А буквально вчера в Барановичах по этой же статье за «оскорбление» Лукашенко судили Андрея Халупко. Приговор пока неизвестен.

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