В российском Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе 2 17.08.2023, 11:31

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Горит металлургическое предприятие «Красный октябрь».

В Краснооктябрьском районе Волгограда в РФ случился пожар на территории металлургического завода «Красный октябрь» 17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и МЧС России по Волгоградской области.

Сообщается, что внутри отдельностоящего бетонного здания загорелось трансформаторное масло на площади 50 кв.м. При этом угрозы распространения огня нет.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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