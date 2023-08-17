ВСУ пошли вперед и пробили оборону РФ к югу от Урожайного 1 17.08.2023, 11:27

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Украинские военные заняли новые рубежи.

Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные действия южнее освобожденного ранее Урожайного в Донецкой области.

При этом Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

«По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал спикер.

При этом украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, добавил он.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

По информации спикера Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины также отразили атаки россиян на восточном фронте

В частности, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои», - добавил Ковалев.

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