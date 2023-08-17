ВСУ пошли вперед и пробили оборону РФ к югу от Урожайного

ВСУ пошли вперед и пробили оборону РФ к югу от Урожайного1
- 17.08.2023, 11:27
- 3,580
Украинские военные заняли новые рубежи.
Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные действия южнее освобожденного ранее Урожайного в Донецкой области.
При этом Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.
«По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сказал спикер.
При этом украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, добавил он.
Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях
По информации спикера Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины также отразили атаки россиян на восточном фронте
В частности, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои», - добавил Ковалев.