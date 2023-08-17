Минск теряет малый бизнес и ИП 3 17.08.2023, 11:48

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Чиновники реагируют на это неадекватно.

Минские чиновники неадекватно оптимистично настроены по поводу работы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Но и тех, и других становится все меньше, отмечает zerkalo.io.

В Минске зарегистрированы и работают 111 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства. Из них 39 тысяч — это юрлица и 72 тысячи — индивидуальных предпринимателей, рассказала начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Анна Сахарова. По данным Департамента по предпринимательству Минэкономики, на Минск приходится 32% от всех малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей страны.

— С каждым годом количество зарегистрированных коммерческих организаций «увеличивается». Так, в январе — июне 2023-го зарегистрировано свыше 2800 коммерческих организаций, что на 530 организаций больше, чем за аналогичный период прошлого года, — заявила Анна Сахарова.

При этом столица активно теряет малый бизнес и предпринимателей.

Как заявлял в начале года председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, на тот момент в Минске работало 75,8 тысяч ИП. Выходит, что с начала года их число сократилось почти на 2,9 тысячи. За последний год, а именно в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2022-го, столица потеряла более 5,5 тысячи предпринимателей.

По данным Министерства по налогам и сборам, в начале года в столице работало 39,1 тысячи малых и средних компаний. Если исходить из заявления представительниц Мингорисполкома, их число также сократилось.

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