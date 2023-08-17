Белорусский фермер поставил на место подполковника погранвойск, возвращаясь из Польши 12 17.08.2023, 12:00

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Владимир Козеко

Лукашистам пришлось искать того, чего нет.

Фермер из Дрогичина Владимир Козеко возвращался из Польши в Беларусь. На границе его задержали для личной проверки и попросили показать телефон. Однако его у фермера не было. О происшествии рассказывает «Брестская весна».

Сержант сразу потребовал у Козеки телефон. Фермер сказал, что телефона у него нет. Тот удивился и не поверил, вызвал старшего по званию, который сказал, что мужчина сядет на 15 суток, если у него найдут телефон. Владимир сказал: «Ищите».

Обыскав и не найдя телефона, удивленные работники вызвали подполковника. Тот сразу потребовал выдать телефон «по-хорошему», чтобы не было неприятностей. Но Владимир Козеко спокойно ответил: «Нет. Я их не покупаю. У меня еще в мае телефон был изъят». Через минут 40 фермера отпустили.

«Брестская весна» напоминает, что в мае, когда Козеко также возвращался из Польши, его задержали за подписку на «экстремистские каналы» в телефоне.

Тогда его через суд наказали трижды арестом на разные сроки. За время отсидок (43 дня подряд) погиб урожай и исчезли 30 ульев пчел. Фермер остался с долгом в 10 тыс. долларов.

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