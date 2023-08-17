Экскурсия в Минск, секретное оружие США и закрытие границ: каким будет ответ на провокации Лукашенко 1 17.08.2023, 11:59

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Реакция Запада может быть очень интересной.

Страны Балтии и Польша обсудят механизм полного закрытия границы с Беларусью 28 августа на министерской встрече в Варшаве.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава постоянно ожидает провокаций на польско-белорусской границе. Особенно — перед парламентскими выборами в стране. Каким может быть ответ на действия Лукашенко? Сайт Charter97.org посмотрел, что думают эксперты.

Политолог Анатолий Котов в интервью сайту Charter97.org отметил, что реакцией на провокации Лукашенко может стать закрытие границ:

— Полностью закрыть границу для товарного движения. Я сомневаюсь, что какое-то усиление военной составляющей границы будет воспринято в Минске или в Кремле как серьезный сигнал.

Директор исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес предположил, что еще одним из возможных ответов может быть усиление санкций:

— Санкционное давление на Беларусь может усилиться достаточно резко. Да, Путин придет ему на помощь и потратит какие-то деньги, но вряд ли это входит в его планы.

В последние дни аналитики не случайно подметили, что списывая долги странам Африки, Кремль не проявляет аналогичной щедрости в адрес режима в Минске. Потому что каждый рубль, потраченный на режим Лукашенко, это рубль, который не будет потрачен на производство новых снарядов, которые могли бы быть применены в Украине.

На территории Беларуси находятся наемники ЧВК «Вагнер», которые также могут использованы для провокаций против соседних стран. И тут, как считают эксперты, ответ может быть намного более жестким.

Анатолий Котов считает, что могут быть применены военные средства:

— Наверное, инцидент с залетом белорусских военных вертолетов в Польшу был последним, который останется без ответа военными средствами, что повлечет за собой абсолютно непредсказуемые последствия, вплоть до вооруженного конфликта.

Украинский политолог Владимир Фесенко предлагает задействовать белорусских добровольцев:

— Заодно Лукашенко нужно напомнить, что и в Украине, и в Польше находятся десятки тысяч белорусов, которые тоже могут совершить «экскурсию» в Минск. Военторг для таких целей всегда будет открыт.

Формат гибридной войны может быть использован не только Путиным и Лукашенко, но и против них.

Уверен, что полк имени Кастуся Калиновского с удовольствием совершит «экскурсию» в Минск, если появится такая возможность.

Полковник ВСУ Петро Черник предполагает, что к ответу могут присоединиться и США:

— Поляки понимают, что провокация возможна, готовятся к ней. Скажу, где-то, возможно, цинично, но нам было бы даже и выгодно, если бы они пошли на это сумасшествие. Поляки и США были бы вынуждены на это отреагировать.

Реакция же их может быть очень интересной и даже несимметричной. У них точно есть еще серьезные боевые комплексы. К примеру, в космосе есть очень секретный комплекс Х-37 производства Boeing. Никто не знает, чем он занимается, а он там уже около двух лет пребывает. В общем, всякое может быть. Чем больше точек давления на противника будет, тем быстрее московский режим рухнет.

Подчеркну, Лукашенко — это полностью марионеточная, управляемая Путиным персона. Говорим «Лукашенко», а подразумеваем — «Путин». От Путина же можно ожидать всего.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко выразил мнение, что поляки могут справиться и сами:

— У поляков есть и довольно-таки серьезная мотивация «порвать» по полной программе всех этих пригожинских прихвостней.

Если сунутся, то не стоит даже ожидать задействования пятой статьи коллективной безопастности НАТО, а достаточно будет самого факта пересечения границы. Сразу же «вагнеровцы» получат сполна.

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