В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены 17.08.2023, 12:04

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Эвакуированы сотни человек.

В центре Екатеринбурга загорелась главная стройплощадка ледовой арены 17 августа.

Об этом сообщает местное издание E1.

Сообщается, что до того, как приехали пожарные, с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Всех рабочих также попросили покинуть объект.

РосСМИ сообщают, что на крыше строящейся ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. Пожару присвоили второй ранг.

В МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.

Пожары в России

В последнее время в России все чаще случаются пожары. Они происходят в приграничных, а также отдаленных регионах.

Только сегодня в Волгограде случился пожар на территории металлургического завода «Красный октябрь».

А 11 августа в Калуге вспыхнул огонь на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без электрики.

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