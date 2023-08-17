В центре Екатеринбурга загорелось здание ледовой арены
- 17.08.2023, 12:04
- 1,490
Эвакуированы сотни человек.
В центре Екатеринбурга загорелась главная стройплощадка ледовой арены 17 августа.
Об этом сообщает местное издание E1.
Сообщается, что до того, как приехали пожарные, с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Всех рабочих также попросили покинуть объект.
РосСМИ сообщают, что на крыше строящейся ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. Пожару присвоили второй ранг.
В МЧС отмечают, что информации о пострадавших не поступало.
Пожары в России
В последнее время в России все чаще случаются пожары. Они происходят в приграничных, а также отдаленных регионах.
Только сегодня в Волгограде случился пожар на территории металлургического завода «Красный октябрь».
А 11 августа в Калуге вспыхнул огонь на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без электрики.