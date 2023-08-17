Банковские карточки для поездок за границу: что предлагают белорусам 17.08.2023, 12:05

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Речь идет о Visa и Mastercard.

«Наша ніва» посмотрела, на каких условиях банки могут сделать карточку, которой можно будет рассчитываться в Европе.

Карточки Visa и Mastercard, которые выдают белорусские банки, работают во всем мире, где работают сами системы, поэтому с ними можно без проблем путешествовать по Европе. А вот в РФ международные карточки превращаются в бессмысленный аксессуар. Рассчитаться за покупки на российских сайтах тоже не получится, так как в России не работают обе платежные системы.

Беларусбанк

За карточку Visa classic с пакетом «Старт» придется заплатить 25 рублей при открытии в отделении банка и 20 рублей, если делать это онлайн.

Среди бонусов — бесплатное СМС-уведомление и манибек в 1%.

Тем, кто много путешествует или просто часто ездит в Европу, можно присмотреться к карточке Mastercard из клуба «Карт-бланш».

Если делать ее в отделении банка, то она будет стоить 70 рублей, а в результате оформления онлайн — 60 рублей. Манибек при покупках в пределах Беларуси — 0,5%, за зарубежные покупки — 1%. Также предусмотрен манибек размером 2% при бронировании отеля или покупке транспортных билетов за рубежом. При покупке билетов на поезда Белорусской железной дороги возвращается 5%.

Карточки от Беларусбанка должны быть готовы через семь рабочих дней. Срок действия — три года.

Белгазпромбанк

Карточку для поездок за границу можно открыть и в Белгазпромбанке. Она будет работать везде, кроме России, Украины и Крыма.

Карточку Visa можно открыть только через личный кабинет, а Mastercard — в отделении банка. Карточку обещают дать сразу после оформления. За Visa придется заплатить 25 рублей, за Mastercard — 30.

Счет можно открывать в евро или долларах США. Если вы собираетесь рассчитываться карточкой в странах еврозоны, то лучше выбирать евро. В таком случае не будет никакой конверсии.

За снятие наличных за границей берут комиссию 3,5% от суммы, но не менее шести белорусских рублей. Никаких программ с манибеком за рубежом, как у Беларусбанка, в Белгазпромбанке нет.

Альфа-Банк

В Альфа-Банке также можно завести карточку, которой можно рассчитываться в Европе.

Открытие счета и выдача карточки бесплатны. Минимальная сумма за обслуживание — 4,9 рубля в месяц. Но и этого платежа можно избежать, если в течение месяца будет проведено не менее 15 транзакций или если траты превысят 250 рублей.

Снимать наличные по всему миру без комиссии можно до 250 долларов или евро в месяц. После превышения месячного лимита за снятие наличных за рубежом банк будет брать комиссию в размере 3,5%, но не менее четырех рублей.

Доступен кэшбэк в размере 1% по программе «Плати и накапливай».

Приорбанк

Оформление карточки в Приорбанке стоит 100 рублей независимо от того, будет это Visa или Mastercard. Заявку можно оформить через сайт банка. Платеж одноразовый. Карточка выдается на четыре года. Больше никаких комиссий за обслуживание не предусмотрено.

Комиссия за снятие наличных за рубежом 3%, но не менее семи рублей.

Белагропромбанк

Карточки Visa classic и Mastercard standart открывают за 35 рублей через мобильное приложение или сайт и за 40 рублей в отделении банка. Карточки Белагропромбанк выдает сроком на шесть лет.

Комиссия за занятие наличных в банкоматах за рубежом — 3,5%, но не менее пяти евро, если речь идет о карточке в этой валюте. Карточки будут готовы через десять дней после оформления заказа.

Помимо вышеописанных крупных банков, международные карточки можно оформить и в других банках. Главное отличие — в сборах за открытие карточки, снятии наличных за рубежом, а также в наличии или отсутствии манибека за расчеты в других странах.

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