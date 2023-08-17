В Витебской области мужчина 10 лет ездил на Honda с поддельным VIN-номером 17.08.2023, 12:14

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Это выяснилось, когда он решил снять машину с учета.

Десять лет житель Витебской области ездил на автомобиле, а когда решил снять его с учета, выяснилось, что он с поддельным VIN-номером, сообщили в Государственном комитете судмедэкспертиз.

В Витебской области мужчина решил снять авто с учета, но сотрудник ГАИ усомнился в подлинности VIN. Впоследствии эксперты установили, что на маркируемой панели автомобиля Honda 2009 года выпуска производилось удаление 5 знаков идентификационного номера с последующим нанесением знаков вторичного номера. Также в ходе исследования эксперты установили содержание первичного номера.

«В ходе проверки правоохранители выяснили, что автомобиль с поддельным VIN колесил по дорогам Беларуси более 10 лет. Очевидно, над изменением номера поработали профессионалы, поэтому вмешательство долгое время оставалось незамеченным. Велика вероятность того, что в перспективе машину нельзя будет ни снять с учета, ни поставить на учет, а также она не будет подлежать отчуждению», — подытожили в ГКСЭ.

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