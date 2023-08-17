У парламента Литвы нашли коробку с надписью «бомба» на русском языке 1 17.08.2023, 12:22

1,180

Было решено применить водомет.

17 августа в 7.48 на проспекте Гедымина в Вильнюсе у двери офиса, который находится напротив здания парламента Литвы, была обнаружена коробка с надписью «бомба» (надпись сделана на кириллице), пишет Delfi.lt.

В 8.05 полиция ввела план «Щит». На место происшествия приехали саперы антитеррористического отряда «Арас». На месте происшествия дежурили полиция, пожарные спасатели и скорая.

В результате саперы применили водомет, которым уничтожили подозрительный предмет, — сообщила представитель полиции Лорета Кайринене.

В 10.10 план «Щит» был отменен. Как рассказал командир группы антитеррористической операции «Арас» Викторас Грабаускас, на подозрительном объекте была надпись, что это бомба замедленного действия.

«Поэтому было решено применить водомет. Записка была на русском языке», — сказал В. Грабаускас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».