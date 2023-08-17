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В Беларусь запретили мухоморы

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  • 17.08.2023, 12:23
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В Беларусь запретили мухоморы

Опубликовано постановление главного санитарного врача.

В Беларуси запретили ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции, содержащей мухоморы. Об этом сообщается в постановлении замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача, которое было принято 16 августа.

В Минздраве подчеркнули, что документ был принят в связи с обнаружением в интернете объявлений о продаже такой продукции в качестве пищевых добавок.

«На сегодняшний день нет ни одного научного доказательства о положительном влиянии мухоморов, включая микродозы, на организм человека», — отметили в ведомстве.

Если ранее отравления мухоморами встречались в Беларуси крайне редко (в основном среди детей дошкольного возраста), то сейчас такие случаи не единичны и связаны с преднамеренным употреблением главным образом лицами молодого возраста в сыром и сушеном виде, а также в результате случайного употребления в виде настойки.

В ведомстве подчеркнули, что возможность использования мухоморов в качестве традиционных пищевых продуктов и продовольственного сырья, альтернативных источников идентичных традиционным источникам пищевых и биологически активных веществ в составе биологически активных добавок к пище не предусмотрена законодательством.

«В связи с этим должны вызывать настороженность любые заверения недобросовестных «продавцов», подкрепляемые разного рода «сертификатами», о положительном влиянии на организм человека «инновационных продуктов», в состав которых входят мухоморы, включая их микродозы», — предупредили в Минздраве.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие указанную продукцию, обязаны не допустить обращения данной продукции на территории страны с момента вступления постановления в силу, а также обеспечить возврат такой продукции производителю либо ее утилизацию.

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