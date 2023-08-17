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Сочный и убедительный идиотизм

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  • Александр Невзоров
  • 17.08.2023, 12:30
  • 3,486
Сочный и убедительный идиотизм
АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Глава внешней разведки РФ Нарышкин сдал тест на «отлично».

В «совке» полагалось «сдавать ГТО» (готов к труду и обороне). При режиме Путина, вероятно, существуют НМИ (нормы минимального идиотизма), которые обязан сдать любой чиновник, чтобы остаться в «вертикали».

Вменяемым и адекватным не место в руководстве страны.

Как видим, у главы Службы внешней разведки Нарышкина сдача НМИ прошла успешно.

Ему удалось продемонстрировать сочный, убедительный идиотизм.

Если Нарышкин прикидывается, то он - большой артист. Старик достоин закончить свои дни в тюремной самодеятельности Хаагландена.

Если Нарышкин искренен и базируется на показаниях своей «агентуры и резидентуры», то сегодня в его лице тест на идиотизм сдала и вся «русская разведка».

Александр Невзоров, t.me

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