В Литве назвали пропускную способность закрываемых пунктов на границе с Беларусью 17.08.2023, 12:35

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Фото: ELTA

Стало известно, сколько человек проезжают через «Шумскас» и «Твярячюс» каждый день.

Пункты пропуска «Шумскас» и «Твярячюс» на беларусско-литовской границе ежедневно использовали для проезда около 2000 человек.

Такие данные сегодня привел начальник литовской пограничной службы Рустам Любаев.

По его словам, пункт «Твярячюс» в среднем использует около 600 человек в день: по три сотни граждан Литвы и Беларуси въезжают и выезжают через него. За первое полугодие через пункт, по данным литовской стороны, проследовало почти 118 тыс. человек, сообщает Delfi.

Пропуская способность «Шумскаса» несколько больше. Им пользуются около 1600 человек в день.

Напомним, вчера правительство Литвы приняло решение закрыть оба пункта с 18 августа. Ресурсы пограничной и таможенной служб будут перенаправлены на остающиеся открытыми четыре пункта пропуска на границе.

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