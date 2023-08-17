Легендарная бригада «Азов» разгромила россиян в Луганской области 17.08.2023, 12:39

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Бои идут в районе Серебрянского лесничества.

Бригада специального назначения «Азов» уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николая Уршаловича на брифинге.

«Легендарная бригада специального назначения «Азов» возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества», - сказал он.

Уршалович добавил, что воины «Азова» надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике.

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и путепрокладчик «Бат-2» оккупантов.

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава этого подразделения.

Напомним, что росле оцепления россиянами Мариуполя в начале марта 2022 года украинские военные переместились на территорию металлургического завода «Азовсталь». Там бойцы вели оборону до середины мая, находясь под постоянными бомбардировками и артиллерийскими ударами.

В середине мая командиры получили приказ выходить из Азовстали, чтобы сохранить жизнь украинских защитников. Военные и гражданские выходили партиями в течение 5 дней.

22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы «Азова». Тогда же при посредничестве Турции из плена были освобождены и пять командиров. Их освобождение предполагало, что они будут находиться в Турции до конца войны.

Однако 8 июля из Турции в Украину вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко «Редис», его заместитель Святослав Паламарь «Калина», и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский «Волина», старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

В середине июля Прокопенко объявил о возвращении на службу.

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