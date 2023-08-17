В Витебске дороги решили «контролировать» с помощью дронов 17.08.2023, 12:47

Дроны будут применяться и в часы пик на дорогах.

Гоставтоинспекция Витебска для «контроля» опасных участков дорог, где фиксируется больше всего ДТП, будет использовать дроны, передает БелТА.

По словам временно исполняющего обязанности замначальника управления ГАИ УВД Витебского облисполкома подполковника Руслана Короева, новые техсредства для патрулирования будут использовать при учете анализа наиболее опасных участков дорог, а также в местах, где зафиксировано больше всего дорожно-транспортных происшествий с травмами водителей и пассажиров. Он добавил, что также дроны будут применяться и в часы пик во время напряженной ситуации на дорогах.

- Сейчас у нас есть два разведывательных дрона, поднимающиеся на высоту до 6 км и фиксирующие нарушения, - уточнил он.

Короев отметил, что сейчас с дроном работают оператор и его помощник, однако в дальнейшем для управления дроном будет достаточного одного человека. По его словам, батареи хватает на 45%, и когда зарядки остается 15%, то дрон автоматически возвращается на базу, так как он привязан к пункту управления и запоминает в момент взлета как точку, так и место, где находится пульт.

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