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Россия перевела Крымский мост в «особый режим»

  • 17.08.2023, 12:52
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Россия перевела Крымский мост в «особый режим»

Движение по нему нарушено.

После недавних украинских ударов с использованием морских дронов Крымский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает российским оккупантам полноценную логистику. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила 17 августа в эфире телемарафона, который транслировал телеканал «Рада».

«Мост [российские оккупанты] поставили на «проветривание», поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно», – рассказала Гуменюк.

Спикер добавила, что такая же ситуация сложилась с еще двумя ведущими во временно оккупированный Крым «уставшими» мостами – Чонгарским и Геническим.

Гуменюк отметила, что россияне реагируют на угрозу новых ударов по Крымскому мосту увеличением своей корабельной группировки, что, по мнению оккупантов, поможет обеспечить более эффективное патрулирование и отслеживание надводной обстановки.

«Но понятно, что реагирование на угрозу, которая им не совсем известна по тактико-техническим характеристикам, может быть разным, поэтому они время от времени устраивают учения и задымление вокруг этого объекта», – добавила она.

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