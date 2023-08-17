Восстание русского Чикатилы Александр Сотник

17.08.2023, 13:00

Александр Сотник

Фраер-командующий вышел из бункера.

102 рубля за бездуховный доллар? – опять считать неудобно! Верните удобный курс! Сотку за доллар не можете вернуть – сделайте 150 или 200. Сделайте хоть что-нибудь, не сидите сложа руки!.. И вот Центробанк внял шерстяным молитвам и собрался на экстренное заседание, чтобы пораскинуть своей набиуллиной, и повысить ключевую ставку до 12%. «Увеличение внутреннего спроса усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт, – хмурит набиуллины Центробанк. – В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания».

В общем, картинка благолепия на московских прилавках меняться не должна. К тому же, наступает пора переизбрания скрепо-фюрера. И пока желудок глубинария полон – можно продолжать убивать украинцев и готовиться к последней битве за традиционные ценности: лапти, балалайки, гробы – вот это все. Сжать бутылочные розочки, заточить швабры, взмахнуть кувалдами нашего миропорядка!

Фашистского идеолога Дугина штырит по широкой дуге. «СВО это война Святого Православия против цивилизации Антихриста. Атеисту эту войну не понять, а значит, и не выиграть, – зигует бородой религиозный опарыш. – Мы бьемся за русские православные святыни против трансгендерных полчищ Гогов и Магогов. Лавра будет православной, а Киев русским. И да, на территории Украины после нашей Победы возобладают традиционные ценности, а антитрадиционные «ценности» будут гореть в аду». Нехитрая философия от маньяка Дугина. Самые большие традиционные ценности русского мира – страх, невежество, нищета. Три столпа, на которых высится нео-большевистская зига Путина. Во имя нагнетания кромешного мрака в пещере вождь провел в пятницу заседание Совбеза на тему информационной безопасности. Накануне Ростелеком под зорким присмотром конторы провел генеральную обкатку отключения пещеры от вражьего Гугла. Получилось настолько внушительно, что гугло-зависимые мохнатики принялись скулить и истошно жаловаться. Теперь мероприятие по окончательному отключению пещеры от вредоносных западных ресурсов – дело техники. Это может произойти вообще в любой день, по приказу левой пятки плешивого. Помимо прочего, российскому силовичью позволят отключать гражданские сети связи в случае введения чрезвычайного положения. Это следует из нового варианта стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года, разработанной Минцифры. Так что в случае необходимости отключат все и сразу, а мохнатые организмы призовут на массовую прожарку во имя спасения последней фашистской матрешки, изнасилованной Кончитой Вурст.

А, пока не началась последняя битва за торжество кладбищенской вечности, в связи с непредсказуемостью рубля скрепные болота может покинуть армия презренных «понаехавших», на которых и держится вся имперская благодать. Русские-то работать не любят, предпочитая производить воздух и понты. Судя по результатам опроса, проведенного среди более чем 22 тысяч представителей одной только узбекской диаспоры, 50% респондентов думают над отъездом из России, 25% не планируют этого делать, а еще 25% пока не определились. В общем, 50 на 50, но с уклоном к 75%. И малейший сдвиг рублевого маятника в сторону неблагополучия тотчас запустит механизм, сравнимый с принципом домино, когда костяшки летят одна за другой, после чего от былого фашистского благолепия не останется и следа. Тем более, что из столичного коллектора на периферию зигующие опарыши сливаться не готовы. 38% путло-организмов заявили, что поехали бы в Мухосранск, но лишь при наличии «выгодных предложений», а еще 27% допускают релокацию только при исключительных обстоятельствах. В переводе с мохнорылого языка это означает «вот начнут бомбить Москву – тогда и смоемся, а пока нас и тут неплохо кормят…»

Фраер-командующий вышел из бункера в эфир на Московской конференции по международной безопасности, дабы поблеять о нарастании напряженности во всем мире. В фюрерском черепе вовсю формируется многополярный мир, где большинство государств готовы отстаивать свои национальные интересы. Нигерийские боевики, например, уцелованные взасос вагнерятами, так и тянутся к ценностям, обмотанным российским флагом. Но злодейские страны НАТО наращивают наступательные потенциалы, перенося военное противостояние в космическое и информационное пространство. Западное идолище готово иссушить своими технологиями наши священные болота, но мы похороним их в наших топях с помощью традиционных молитв и прогрессивных жертвоприношений. А пока Пудолище плешивое начесывало полюс «русского мира», его финансовая повитуха Петька Авен исступленно скулил на Рижском взморье, пытаясь сохранить за собой гражданство Латвии. Великий олигарх и основатель «Альфа-банка» – этой финансовой колыбели русского нацизма, теперь еще попавший в санкционный список Минфина США, готов биться до последнего за право носить под сердцем паспорт гражданина Латвии. Вмиг слетела имперская спесь, сдулась мощь московского баблища, и улетучился пафос богатого Буратины, уступив место инстинктивным метаниям между Ригой и Люксембургом, где у него тоже припасено гражданство – на всякий случай. Какой запасливый Петенька Авен! Учись, Волож – создатель Яндекса – надувной храм тебе в печенку!

Пещера готовится к последней битве. Раковые клетки вдыхают кислород и выдыхают газы войны. В Украине могут декриминализировать порно! По словам главы СВР Нарышкина, «здоровому человеку страшно в Европе из-за огромного количества расплодившихся извращений». Тошнит Чикатилушку, глубинную шерсть изблевывает маньяк из уст своих. И руки его конвульсивно тянутся к черным колготкам, дабы, помолясь, отправить содомитов в геенну огненную.

Потому что невыносимо жить в г…ще, когда мир вокруг цветет и колосится! Ничего, скоро вам, изнеженным сволочам будет не до оргазма! Было время – целовались мы с вами, сдерживая рвотный рефлекс, но наконец наступила эпоха ренессанса. Можно не сдерживаться, превращаясь в самих себя – шерстяных и огромных, когтистых и мускулистых. Вспучивается русский полюс, и заостряются клыки, нацеливаясь на ваши сонные артерии. Бутылки и швабры восстают против удовольствий извращенцев! Готовьтесь, содомиты! Всех порвем! Всех убьем! Все будет так, как мы любим!

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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