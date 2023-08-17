Лукашенко униженно лебезил перед министром обороны Китая 8 17.08.2023, 13:06

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Диктатор боится ревизии со стороны «большого брата»?

Диктатор Лукашенко 17 августа провел встречу с министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу.

Во время встречи диктатор униженно лебезил перед министром обороны Китая.

Лукашенко назвал Ли Шанфу «самой медийной персоной в мире», сообщает пресс-служба самозванца.

«Активность КНР по продвижению своих интересов, основных идей по мироустройству сегодня слышит весь мир», — заявил диктатор.

Как рассказал Charter97.org украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко, Ли Шанфу прибыл в Беларусь с целью устроить Лукашенко инспецию.

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