ВСУ нанесли мощный удар по войскам РФ под Бахмутом
- 17.08.2023, 13:14
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Уничтожены десятки оккупантов.
За прошедшие сутки защитники Украины на Бахмутском направлении продвигались вперед и продолжали уничтожать врагов, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Как подчеркнул он в эфире общенационального телемарафона «Единые новости», на Лиманско-Купянском враг за сутки дважды в районе Синьковки пытался атаковать позиции ВСУ, активно используя штурмовую авиацию, совершив 18 авианалетов, а также 404 раза нанес удары разными типами артиллерии - от минометов до РСЗО.
«Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения, уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП, также боевая машина десанта, гаубица «Мста Б» и БПЛА, два боеприпаса типа «Ланцет». Также - три полевых склада боеприпасов и восемь грузовиков», - подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.
Он уточнил, что на Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны, однако враг сопротивляется.
«Враг 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. В общей сложности произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 ранены, уничтожены вражеский БМП, самоходный 240 мм миномет «Тюльпан», три САУ, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов. Что характерно, ежесуточно Силы обороны уничтожают полевые склады с боеприпасами. Уничтожены три беспилотника типа «Зала» и один беспилотник типа «Орлан10», - проинформировал представитель ВСУ.
Череватый добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врага, не бросаясь в лобовые атаки. В то же время враг маневрирует и пытается усиливать свои подразделения пехотой, танками или боевым армейским резервом и ЧВК.