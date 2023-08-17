ВСУ нанесли мощный удар по войскам РФ под Бахмутом 17.08.2023, 13:14

3,262

Уничтожены десятки оккупантов.

За прошедшие сутки защитники Украины на Бахмутском направлении продвигались вперед и продолжали уничтожать врагов, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Как подчеркнул он в эфире общенационального телемарафона «Единые новости», на Лиманско-Купянском враг за сутки дважды в районе Синьковки пытался атаковать позиции ВСУ, активно используя штурмовую авиацию, совершив 18 авианалетов, а также 404 раза нанес удары разными типами артиллерии - от минометов до РСЗО.

«Во время отражения вражеских атак 41 оккупант уничтожен, 109 получили ранения, уничтожен вражеский танк Т-72, четыре БМП, также боевая машина десанта, гаубица «Мста Б» и БПЛА, два боеприпаса типа «Ланцет». Также - три полевых склада боеприпасов и восемь грузовиков», - подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.

Он уточнил, что на Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны, однако враг сопротивляется.

«Враг 583 раза наносил удары по нашим позициям артиллерией. В общей сложности произошло семь боестолкновений, в которых 25 оккупантов уничтожены, 97 ранены, уничтожены вражеский БМП, самоходный 240 мм миномет «Тюльпан», три САУ, две пушки, восемь полевых складов боеприпасов. Что характерно, ежесуточно Силы обороны уничтожают полевые склады с боеприпасами. Уничтожены три беспилотника типа «Зала» и один беспилотник типа «Орлан10», - проинформировал представитель ВСУ.

Череватый добавил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продвигаются вперед и уничтожают врага, не бросаясь в лобовые атаки. В то же время враг маневрирует и пытается усиливать свои подразделения пехотой, танками или боевым армейским резервом и ЧВК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».