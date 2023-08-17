Католического священника из Першемайска осудили за распространение «экстремистских материалов»
- 17.08.2023, 13:22
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Сейчас Антоний Адамович находится в изоляторе.
Задержанного ксендза Антония Адамовича осудили за «распространение экстремистских материалов», сообщает телеграм-канал «Право имеют».
По данным провластных телеграм-каналов, католического священника судили по статье 19.11 КоАП, он «несколько дней проведет в изоляторе».
Антоний Адамович — настоятель костела Воздвижения Святого Креста в агрогородке Першемайск. Задержали его в воскресенье, 13 августа.
По информации телеграм-канала «Хрысціянская візія», изначально силовики собирались арестовать католического священника в костеле, но прихожане не позволили. В плебании — доме при костеле, где, вероятно, жил отец Антоний, провели обыск.
Как стало известно «Хрысціянскай візіі», в начале недели отца Антония вызвали в сельсовет, где его допросили и забрали телефон для проверки. Задержание, вероятно, стало результатом этой проверки.
Отец Антоний Адамович из Гродненской области, выпускник местной духовной семинарии. В ноябре 2009-го принял сан священника.