Католического священника из Першемайска осудили за распространение «экстремистских материалов» 17.08.2023, 13:22

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Антоний Адамович

Сейчас Антоний Адамович находится в изоляторе.

Задержанного ксендза Антония Адамовича осудили за «распространение экстремистских материалов», сообщает телеграм-канал «Право имеют».

По данным провластных телеграм-каналов, католического священника судили по статье 19.11 КоАП, он «несколько дней проведет в изоляторе».

Антоний Адамович — настоятель костела Воздвижения Святого Креста в агрогородке Першемайск. Задержали его в воскресенье, 13 августа.

По информации телеграм-канала «Хрысціянская візія», изначально силовики собирались арестовать католического священника в костеле, но прихожане не позволили. В плебании — доме при костеле, где, вероятно, жил отец Антоний, провели обыск.

Как стало известно «Хрысціянскай візіі», в начале недели отца Антония вызвали в сельсовет, где его допросили и забрали телефон для проверки. Задержание, вероятно, стало результатом этой проверки.

Отец Антоний Адамович из Гродненской области, выпускник местной духовной семинарии. В ноябре 2009-го принял сан священника.

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