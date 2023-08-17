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Под Гродно легковушка въехала в жилой дом

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  • 17.08.2023, 13:33
  • 1,876
Под Гродно легковушка въехала в жилой дом

Водитель в реанимации.

Авария произошла сегодня в 5:40 в деревне Ольковичи (Гродненская область). Там водитель въехал в жилой дом. На видео с места ДТП машина сильно повреждена, лежит на боку: смята передняя часть и крыша.

— 27-летний водитель при движении по населенному пункту на закруглении дороги съехал за пределы проезжей части, где опрокинулся и допустил столкновение с жилым домом, — прокомментировали в ГАИ.

Сообщается, что водитель госпитализирован в реанимацию Ошмянской больницы.

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