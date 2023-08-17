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Эпический момент уничтожения российского Ка-52 бойцами ВСУ показали на видео

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  • 17.08.2023, 13:42
  • 4,526
Эпический момент уничтожения российского Ка-52 бойцами ВСУ показали на видео

«Аллигатор» сбили возле Роботино.

В сеть попало видео, которое зафиксировало момент поражения российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» вблизи Роботино на Запорожье. Вражескую «птичку» приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».

В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинский снаряд вылетает с позиций ВСУ, а через несколько секунд попадает точно в цель. В итоге видео показывает, как дымит сбитый российский Ка-52, которому, по словам оккупантов, «аналогов нет», сообщает obozrevatel.com.

Это был уже второй «Аллигатор», пораженный бойцами ВСУ за утро 17 августа.

Еще один такой вертолет был сбит на Бахмутском направлении.\

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