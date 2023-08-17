«Кому теперь нужны эти российские рубли?» 1 17.08.2023, 13:38

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Олег Белоколос

Украинский дипломат рассказал, как Россия повторяет путь СССР.

Иран начал скидками вытеснять российскую нефть из Китая. Ранее мы видели скандал между Кремлем и Тегераном из-за того, что РФ встала на сторону ОАЭ в вопросе спорных территорий между двумя странами. Тогда же Тегеран выступил с заявлением о поддержке территориальной целостности Украины.

Может ли Кремль потерять союзника в лице Ирана? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Я бы пока не говорил о существовании союза между Москвой и Тегераном. У них достаточно близкие политические отношения, торгово-экономические отношения активно развиваются, военно-техническое сотрудничество. Тегеран претендует на роль регионального лидера, у него есть свои национальные интересы. Где они совпадают с интересами России, там они и сотрудничают, где не совпадают — сотрудничества нет. Плюс ядерная сделка продолжает находиться в подвешенном состоянии, там тоже ситуация далека от ясной. Поэтому у России и Ирана есть сближение в некоторых сферах, но о каком-то мощном политическом союзе, как мне кажется, преждевременно говорить.

Что касается нефти, то насколько я помню, изначально Иран достаточно активно работал на китайском рынке. Потом за счет значительных скидок Россия его вытеснила. Это рынок, торгует тот, кто предложит более выгодные условия. Пекин пользуется тем, что Россия и Иран никуда продавать не могут в таких объемах. Поэтому такая конкуренция на китайском рынке — абсолютно нормальная история.

— Не так давно прошел саммит в Джидде, в котором принимали участие страны арабского мира и Китай. Насколько перспективно привлечение на сторону Украины таких стран, которые традиционно считаются друзьями России?

— Само это мероприятие я бы оценил достаточно позитивно для Украины. Не секрет, что Россия хочет создать такую глобальную антизападную коалицию, чтобы повысить свой вес на международной арене после фактически изоляции со стороны Запада. РФ рассматривает это как часть своей стратегии по установлению сферы влияния, куда должна входить также Беларусь, Молдова, Украина и Грузия. В противовес этому наша дипломатия, координируясь с другими странами, пытается не дать возможности создать коалицию, а продвинуть именно свою повестку.

Мы не лицемерим, говоря об уставе ООН, мы говорим исключительно о соблюдении основополагающих норм международного права. Эти понятия близки многим странам, в том числе — и в арабском мире, поэтому движение в этом плане надо продолжать и развивать. Ясно, что это переговорный процесс, судьба Украины решается на фронте, но в международном плане такие мероприятия тоже работают в пользу Украины.

— Одним из факторов, повлиявших на распад СССР, стала сделка между США и арабскими странами по цене на нефть. Есть ли возможность повторения такой сделки или каких-то нестандартных шагов со стороны Запада и стран, которые к нему не относятся, чтобы остановить войну?

— Понимаете, это несколько такое преувеличение, это был один из факторов, который ослабил в экономическом плане Советский Союз. Но если мы вспомним в динамике конец 80-х годов, в СССР были сумасшедшие расходы на войну в Афганистане, огромные оборонные расходы, колоссальные расходы на уже забытую помощь Советского Союза Эфиопии, которая исчислялась в астрономических суммах, а закончилась ничем. Такая идеологизированная политика сыграла свою роль. Плюс были внутренние проблемы.

Здесь, конечно, снижение цены на нефть имеет определенное значение, но давайте посмотрим, что происходит в России, какие факторы влияют на российский рубль. Это даже не снижение цены на нефть, она держится на приемлемом для экспортеров уровне. Хозяин Кремля говорил на всех площадках: «давайте торговать за рубли». Хорошо, они начали торговать за рубли, а кому эти рубли нужны на международном рынке? Он идет таким же путем, как и Советский Союз — к развалу, делая ошибку за ошибкой. Стабильный, платежеспособный и предсказуемый европейский рынок они потеряли, это существенно. Рано или поздно все эти факторы в комплексе сыграют свою роль.

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