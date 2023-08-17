Минздрав Беларуси решил, сколько должен длиться платный прием у стоматолога 6 17.08.2023, 13:44

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Установлены новые нормы.

Минздрав Беларуси определил, как долго должен длиться платный прием у стоматолога. Новые нормы времени и расхода материалов на платные медуслуги по стоматологии указаны в постановлении Министерства здравоохранения №109 от 7 июля 2023 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление касается платных стоматологических услуг, которые оказывают ИП и юрлица независимо от их формы собственности и подчиненности.

Из документа следует, что на первичный осмотр пациента врачом-специалистом стоматологического профиля (зубным фельдшером) отводится 20 минут. За это время специалист должен провести обследование, поставить диагноз, составить план лечения и получить от пациента согласие на медицинское вмешательство. Оказание неотложной стоматологической помощи в эти 20 минут не входит.

При повторном обращении осмотр пациента должен длиться 10 минут.

Если пациент обращается за консультацией к стоматологу, то на нее отводится 20 минут. В случае, если требуется консультация специалиста стоматологического профиля, имеющего ученую степень или ученое звание, время приема увеличивается до 40 минут.

На проведение анестезии отводится 7 минут, наложение временной пломбы - 3 минуты. Сколько времени уйдет на замену временной пломбы постоянной, зависит от материала пломбы и состояния зуба - в документе прописано время каждой операции по лечению зуба. На удаление зуба отводится 10 минут.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2023 года.

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