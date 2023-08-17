Белорус из Киева редактирует антилукашенковскую подпольную газету 17.08.2023, 13:54

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Юрась Дегтярев

Фото: zahidfront.com.ua

Украинские журналисты сняли о нем фильм.

Юрась Дегтярев — белорус, чья любовь в сердце охватывает две страны: Беларусь и Украину. И за обе страны болит — они переживают очередные трагические периоды своей истории. Хоть и родился в Беларуси во времена СССР, но учился в школе с белорусским языком преподавания. Теперь из-за Лукашенко за родной язык преследуют. 1994 год он называет началом оккупации Беларуси режимом «ябатьки», против которого борется и из Украины — Юрась верстает газету, которую подпольно печатают и раздают в Беларуси, где царит беспредел пропаганды, а доступ к правде ограничен. Полномасштабная война застала его в Киеве, куда он перебрался после давления милиции и кагебешников.

В фильме, который снял Белорусский информационный центр во Львове, Юрась делится воспоминаниями о первых днях войны, внутренних переживаниях, своей помощи украинцам и белорусам.

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