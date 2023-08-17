СМИ: Турция гарантирует проход судов с украинским зерном через Босфор и Дарданеллы 17.08.2023, 13:58

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Информация появилась из Министерства национальной обороны Турции.

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с зерном из Украины. Пока суда не проходили проливы, но в дальнейшем их будут пропускать.

Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в Министерстве национальной обороны Турции. «Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы», – уточнили в ведомстве.

Ранее военно-морские силы (ВМС) Украины объявили временные коридоры для торговых судов, следующих в и из черноморских портов Украины. В течение всех этих маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ, предупредили военные.

Маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и «Южный» еще с начала полномасштабного вторжения России.

К проходу по морским коридорам будут допускаться только те суда, владельцы и капитаны которых официально подтвердят готовность к плаванию в текущих условиях. Военные опасности со стороны РФ остаются высокими.

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