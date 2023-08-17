ВСУ прижали оккупантов к «линии Суровикина»: Россия теряет Южный фронт 17.08.2023, 14:11

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Украинские войска мощно вклинились в оборону РФ.

В течение недели ВСУ существенно вклинились в оборонительные линии оккупантов в Запорожье и Донбассе, сообщает espreso.tv.

Левобережье Херсонщины

ВСУ увеличили свое присутствие на оккупированной части Херсона. Кроме участка между Антоновским мостом и Олешками, украинским военным удалось установить определенный контроль в районе села Казачьи Лагери . Пока нельзя говорить о каком-то существенном плацдарме, куда Силы обороны могут переправлять больше войска и техники, однако эти две локации значительно оттягивают у захватчиков ресурсы, которые они хотели бы направить на Запорожье.

В целом, процесс передислокации резервов из Крыма и Херсонщины на южный фронт уже начался. Однако россияне, принимая каждое решение, сидят в воображаемом шпагате и под угрозой еще большего наращивания ВСУ своих потуг на левобережье Херсона, которые в определенный момент могут сыграть судьбоносную роль.

Контрнаступление на южном фронте

Для ВСУ эта неделя была довольно определяющей, ведь удалось освободить один населенный пункт – Урожайное и войти в другой – Роботино, бои за которые продолжались последний месяц. Оба события привели к тому, что россиянам пришлось начать «распаковку» своих основных резервов. А это очень хорошо, потому что они тоже имеют свойство заканчиваться.

Ранее ВСУ обходили Роботино с востока, но около недели назад приступили к выполнению решения о необходимости взять этот опорный пункт.

Сейчас украинские войска уже закрепились на севере села и вытеснили окупантов в его южную часть. Идут тяжелые бои, но ситуация очень напоминает ту, которая была в Урожайном: российские войска брошены без права на отступление и без шанса на помощь. Поэтому деоккупация села неизбежна.

Одновременно Силы обороны проводят атаки к западу от Роботино , штурмуя гарнизон в селе Копани.

С восточной стороны ВСУ продвигаются на юг, двигаясь между селами Роботино и Вербовое в направлении Новопрокопки. Тем самым вклиниваясь все дальше в основную линию обороны окупантов, которую украинцы контролируют протяженностью уже около 2 км восточнее Роботиного.

Россияне сосредоточены на обороне Вербового и Новопрокоповки, ведь между этими селами простирается последняя из известных линий обороны генерала Суровикина. Дальше не чистое поле, но будет существенно легче.

Урожайное, Донецкий фронт, Бердянское направление

Пока ВСУ проводят окончательную зачистку и разминирование недавно освобожденного Урожайного, можем рассмотреть следующие потенциальные направления нашего контрнаступления на этом участке фронта. Ведь перед главным наступлением на Старомлиновку, через которую проходит главная линия обороны врага, Силы обороны должны прикрыть свой левый и правый фланги.

К востоку от реки Мокри Ялы отрезанными от основных сил остаются оккупанты в районе села Приютное, а также те силы, которые окопались севернее у каскада водохранилищ.

Впрочем, их судьба, кажется, уже решена. Их бросили. Если, конечно, россиянам не разрешат отступить, то вскоре они будут зажаты между украинскими военными, одни из которых обходят Приютное с востока, а другие двигаются из Старомайорского в направлении Володина .

Кстати, последнее, по всей вероятности, станет одной из приоритетных целей следующего этапа контрнаступления.

С другой стороны, наступление на Старомлиновку более удобно с левого берега реки, однако помешает российский опорный пункт, расположенный на господствующей высоте в селе Керменчик.

А перед этим нужно будет закрыть вопрос с еще оккупированным Новодонецким. Именно в его окрестностях на днях заметили активность ВСУ, которая привела к тактическому продвижению вперед.

Следующими днями мы увидим, на каких из этих направлений Силы обороны будут более активными.

Купянск – новый Бахмут?

Несмотря на неудачи с наступлением на Боров, а также на Лиманском направлении, сосредоточены на Луганщине огромные человеческие ресурсы оккупантов, а также успехи ВСУ на южном фронте заставляют врага идти в новые «мясные штурмы».

Купянск выбран сейчас приоритетным направлением, тем более что, как разгоняют они в своих соцсетях, в город всего 7 км. В течение недели с РФ имели тактический успех в районе села Синьковка, где они продвинулись на 1,5 в восточном направлении, а также в районе села Орлянское .

Ввиду информационного шума в РФ, похоже, что именно на Купянском направлении будут сосредоточены основные ресурсы окупантов.

Это логично, ведь он существенно ближе к границе с Россией и не так проблемен в снабжении боеприпасами, даже если Украине удастся деоккупировать весь юг страны.

Напомним, что главные бои за Бахмут продолжались почти год и не прекратились и сейчас. Россия настроена на долгую войну, и ей предстоит найти новое место победы. Купянск , открывающий восточный путь на Харьков, является для россиян оправданной целью во всех смыслах.

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