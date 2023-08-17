Почему на лучшем в Беларуси пляже невозможно искупаться 17.08.2023, 14:08

1,082

Плиса, включая детскую зону для купания, плотно затянута ряской.

Еще в июле читательница ex-press.live заметила, что Плиса начала «цвести», несмотря на то, что зимой здесь проходила масштабная дорогостоящая чистка реки. В августе стало заметно хуже, хотя пляж признан лучшим в Беларуси.

О том, что Плиса «цветет», и это делает практически невозможным купание на этом месте, СМИ пишут с 2014 года.

Напомним, в августе лучшим пляжем в Беларуси признали Жодинский городской пляж, его выбрала специальная комиссия. Жители Жодино показали, как выглядит стационарный туалет на этом пляже.

А теперь пользовательница TikTok опубликовала ролик, снятый на пляже 14 августа.

Девушка показала лучший в Беларуси пляж, его детскую зону, солнышко и «зеленцу для красоты». На ролике видно, что купаться жодинцы могут лишь рядом со школой гребли. Здесь, видимо, делают дополнительные чистки. Все остальное пространство для купания затянуто ряской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».