Почему на лучшем в Беларуси пляже невозможно искупаться
- 17.08.2023, 14:08
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Плиса, включая детскую зону для купания, плотно затянута ряской.
Еще в июле читательница ex-press.live заметила, что Плиса начала «цвести», несмотря на то, что зимой здесь проходила масштабная дорогостоящая чистка реки. В августе стало заметно хуже, хотя пляж признан лучшим в Беларуси.
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О том, что Плиса «цветет», и это делает практически невозможным купание на этом месте, СМИ пишут с 2014 года.
Напомним, в августе лучшим пляжем в Беларуси признали Жодинский городской пляж, его выбрала специальная комиссия. Жители Жодино показали, как выглядит стационарный туалет на этом пляже.
А теперь пользовательница TikTok опубликовала ролик, снятый на пляже 14 августа.
Девушка показала лучший в Беларуси пляж, его детскую зону, солнышко и «зеленцу для красоты». На ролике видно, что купаться жодинцы могут лишь рядом со школой гребли. Здесь, видимо, делают дополнительные чистки. Все остальное пространство для купания затянуто ряской.