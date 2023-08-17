Bloomberg: У России заканчиваются запасы современного оружия 17.08.2023, 14:16

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Украинские военные обнаружили внезапное доказательство.

Обнаруженная недавно украинскими войсками российская ракета, изготовленная в мае, свидетельствует о том, что у РФ заканчиваются запасы современного оружия, и ей приходится ускорять производство, чтобы поддерживать интенсивность войны, сообщает Bloomberg.

Об обнаружении ракеты с необычно поздней датой производства свидетельствуют фотографии, проанализированные украинской неправительственной организацией StateWatch и Bloomberg News. Это дополняет другие свидетельства того, что россияне вынуждены запускать ракеты, как только они сходят с производственных линий.

Отмечается, что ракета, обнаруженная в июне на севере Сумской области Украины, была выпущена реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

«Маркеры на корпусе показывают, что снаряд был изготовлен всего месяц назад, 19 мая. По данным StateWatch, партии обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой. На корпусе также была указана необычно близкая дата истечения срока действия 12 сентября этого года, согласно StateWatch, что является еще одним возможным признаком того, что российские производители срезают углы, чтобы поторопиться с ракетами на передовой», - говорится в статье.

Иностранные компоненты в российском оружии

Кроме того, как отмечает StateWatch, поскольку устройство не взорвалось, исследователи смогли увидеть его материнскую плату и другие компоненты, которые не соответствовали ожидаемым готовым спецификациям. Некоторые детали были спаяны вручную, в то время как компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями.

Bloomberg отмечает, что хотя неизвестно, когда Россия импортировала части найденной ракеты, стране удалось обойти некоторые санкции США и Европы, импортируя запрещенные технологии через посредников в третьих странах.

«Использование нетрадиционных запчастей, безусловно, свидетельствует о том, что россиянам приходится адаптироваться к сбоям в своих цепочках поставок из-за санкций и торговых ограничений», - приводит издание слова одного из экспертов.

Тем не менее, способность России производить управляемые ракеты позволяет ей продолжать почти ежедневные дальнобойные атаки по территории Украины и пока сложно делать выводы о том, какое влияние ситуация оказывает на войну в целом.

«Представитель западной разведки на условиях анонимности также предостерег от чрезмерного толкования признаков поспешной сборки снаряда «Торнадо-С», поскольку подход России к стандартам был менее чем строгим даже без давления войны», - отмечает Bloomberg.

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