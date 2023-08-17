В Беларуси один из банков установил одинаковый курс продажи и покупки доллара 17.08.2023, 14:32

Услуга доступна не всем.

«Альфа-Банк» установил одинаковый курс продажи и покупки доллара в отделениях банка. Но воспользоваться этой услугой смогут не все, сообщает пресс-служба банка.

Одинаковый курс продажи и покупки доллара в отделениях «Альфа-Банка» будет установлен в период с 17 августа по 1 сентября.

Воспользоваться услугой смогут клиенты банка, которые открыли там счет не позже 1 апреля этого года. Есть еще два критерия, которые должны быть соблюдены для доступа к услуге: если клиент в период с 1 мая по 16 августа не обменивал валюту в системе дистанционного банковского обслуживания, а также если он в период с 1 июня по 16 августа года совершил не менее одного входа в такую систему.

Напомним, обычно курс покупки и продажи иностранной валюты отличается — это позволяет банкам зарабатывать на оказании услуги по обмену валюты.

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