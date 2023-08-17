Белоруска решила «продать» жилье, построенное с господдержкой 17.08.2023, 14:47

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Поначалу план был рабочим.

Жительница Слуцка выставила на продажу квартиру, купленную с господдержкой. Предоплату у людей брала, хоть и знала, что реализовать жилье не сможет. А до этого женщина похожим образом продавала пиломатериалы. Историю неудавшихся бизнесов белоруски рассказал Следственный комитет.

Началось все с пиломатериалов. Это был профиль частной фирмы, где женщина работала. Летом 2021 года 35-летняя сотрудница решила уволиться и открыть свой бизнес. Пошла в сферу, которую хорошо знала. Опубликовала в интернете объявление о поставке пиломатериалов высокого качества и по выгодной цене. Клиентами оказались и частные лица, и организации. Девушка заключала с ним договоры, брала предоплату… Потом предпринимательница предложила покупателям доплатить, мол, древесина подорожала. Когда те отказывались, тратила на себя те деньги, которые уже успела получить.

Люди, не дождавшись заказов, обращались в суд. Случчанка искала новых заказчиков, чтобы закрыть накопившиеся долги. Недовольных клиентов становилось все больше. Такая схема «работала» два года, уточняют в СК.

Когда история с материалами перестала быть выгодной, женщина придумала вторую схему. На этот раз она выставила на «продажу» квартиру в новостройке, купленную с господдержкой многодетных семей. Знала, что продать ее не сможет, но все равно брала предоплату у потенциальных покупателей. План оказался рабочим: на такую уловку попались две семьи. Предоплату от них случчанка перевела на счет в иностранном банке, а для будущих жильцов придумывала отговорки.

На женщину завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса), она под стражей. Установлены 14 потерпевших от ее «бизнесов», сумма ущерба — почти 160 тысяч рублей.

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