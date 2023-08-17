Сколько белорусов сейчас легально работает в Польше? 3 17.08.2023, 15:00

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Новый рекорд.

В Польше опубликовали актуальное количество официально работающих в этой стране иностранцев. Речь идет о более миллионе человек, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на свежую статистику польского Управления специального страхования (ZUS) за июль этого года.

Так, общее количество легально работающих иностранцев в Польше на конец июля составляло 1 миллион 98 тысяч человек, что на 40,2 тысячи больше, чем в январе этого года, и на 73 тысячи больше, чем было в прошлом году.

«Новый рекорд, зафиксированный ZUS, особенно связан с притоком рабочих из Беларуси. Только в июле у нас легально работало или управляло компаниями 122,7 тысячи белорусов, что на 12,4 тысячи больше, чем было в январе этого года. А украинские работники все еще на первом месте — сейчас их почти 750 тысяч, — однако их приток существенно замедлился по сравнению с предыдущим годом», — отмечает Rzeczpospolita со ссылкой на данные ZUS.

На третьем месте после украинцев и белорусов по количеству иностранных работников в Польше находятся грузины. Их численность на конец июля составляла 27,4 тысячи человек.

Напомним, что недавно Польша также раскрыла информацию и по нынешнему количеству белорусских студентов в университетах страны. Студенты из Беларуси входят там в тройку крупнейших групп иностранцев.

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