«А вы были в Польше?»: Как студенты загоняют пропагандистов в тупик 13 17.08.2023, 15:02

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Досталось не только Азаренку.

Гомельская студентка Екатерина Фильченко поспорила с пропагандистом Григорием Азаренком. И это не первый случай, когда студенты ставят на место пропагандистов:

— Почему вы думаете, что, если люди едут в Польшу, чтобы купить какой-то товар, они слушают что-то про демократию и сразу становятся монстрами в ваших глазах? — спросила девушка.

— Потому что где сердце твое, где кошелек твой, там и мысли твои.

— Очень предвзято относитесь. Обычные люди – к ним не нужно относиться с таким негативом.

— Наоборот, мы открыли границы. Приезжайте и покупайте бензин, соль, спички и сахар, — не сдавался Азаренок.

— Но сами ни в коем случае не едьте туда, — парировала девушка.

Как писал сайт Charter97.org, Азаренку прилетало и в Могилеве. Большинство студентов, которых согнали на встречу с пропагандистом 23 марта, признались, что не смотрят телевизор:

— Да на самом деле никому верить не надо, в том числе и вам, — донеслось из аудитории. — И тут, и там сплошная пропаганда, — ответили ему.

Большинство студентов, как оказалось, считают зачинщиком войны в Украине Путина.

Кто-то из зала упомянул, что «в нашей стране за лайки сажают».

Еще одна студентка из Минска рассказывала сайту Charter97.org историю, как к ним в учебное заведение приходил «депутат»-идеолог:

— Он все гнул свою линию про гнилой Запад, все время пытался повесить нам на уши лапшу, про «как тяжело и плохо жить в Польше».

И когда я подняла руку, чтобы спросить: «А вы там были, что так говорите?» Он обрушился на меня с ругательством и встречным вопросом, была ли я в Польше. И когда я ответила, что провела там выходные, огрызнулся и крикнул: «Ну и вали в свою Польшу».

Я поднялась и вышла из аудитории. Потом был вопрос, хочет ли еще кто-нибудь в Польшу, еще 7 человек поднялись и покинули аудиторию.

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