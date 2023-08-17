Певец-путинист Киркоров заявил о нежелании возвращаться в Россию 4 17.08.2023, 15:11

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Филипп Киркоров

Россиян возмутили кадры с пляжного отдыха артиста.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров с начала полномасштабной войны против Украины поддержал вторжение войск РФ в соседнюю страну.

Впрочем, у жителей РФ «твердость убеждений» Киркорова вызывала сомнения, пишет glavred.info.

И эта аудитория нашла своим домыслам подтверждение.

Сейчас певец отдыхает на дорогом курорте в Греции вместе с детьми. На своей странице в Instagram он поделился кусочком «райского отпуска», вальяжно развалившись на шезлонге.

Киркоров отметил, что в Россию после такого отдыха ему возвращаться совершенно не хочется: «Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу».

Однако, к его огромному сожалению, придется, так как у него уже запланирован концерт на конец августа.

В комментарии Киркорова про его нежелание приезжать в РФ в Сети обнаружили политический подтекст. Россиян возмутили кадры с пляжного отдыха артиста.

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