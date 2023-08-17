Гомельчане купили винтажный «Запорожец» за пару сотен долларов и «разгромили» на нем Bentley 7 17.08.2023, 15:12

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В ремонт вложили всего около 100 рублей.

Двое друзей-гомельчан купили винтажный «Запорожец» и сняли про него ролик, из которого следует, что их автомобиль по всем статьям превосходит пафосный Bentley. Они рассказали «Сильным новостям» о том, откуда у них взялся ретро-автомобиль и какая судьба ждет его дальше.

Недавно в интернете завирусился флешмоб, который обыгрывает ролик про Bentley: там красивая блондинка в вечернем платье демонстрирует достоинства авто премиум-класса изнутри и снаружи.

Пользователи сети подхватили флешмоб и принялись выкладывать сатирические видео, где сравнивают с Bentley всевозможные отнюдь не люксовые автомобили (причем сравнение неизменно оказывается в пользу последних). К примеру, украинские военные сняли такой ролик про грузовик КрАЗ.

А по версии двоих гомельчан, дорогая иномарка во всем уступает «Запорожцу» 968 МД 1980 года выпуска. Это авто они купили на аукционе за 650 рублей (200 долларов) и говорят, что оно почти идеально сохранилось для своего возраста, а пробег всего 28 тысяч километров.

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