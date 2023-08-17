Какие манеры показывают достойного мужчину 10 17.08.2023, 15:30

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Правила этикета, которые знает не каждый.

Мужчина должен следовать правилам этикета, чтобы произвести хорошее впечатление на женщину и показать свою воспитанность. К сожалению, в современном мире мужчины забывают о хороших манерах и считают, что словами можно завоевать расположение противоположного пола.

Образ воспитанного человека состоит не только из внешнего вида и манер, нужно знать, как правильно себя подать и вести себя в разных ситуациях.

Сайт obozrevatel.com нашел правила этикета, которые должен знать каждый мужчина.

Нужно приложить немало усилий, чтобы быть настоящим джентльменом. Проявлять свои манеры можно не только на свидании, но и на протяжении всей жизни.

Женщины обращают внимание на мелочи, поэтому следует придерживаться правил, чтобы покорить их сердце.

Сопровождая девушку, парень должен идти слева от нее, потому что с права могут идти только военные, чтобы при необходимости отдать честь;

Партнер должен обязательно придержать свою спутницу за локоть, если она поскользнулась или споткнулась;

Если вы курите, то в присутствии женщины это можно делать только с ее разрешения;

Всегда открывайте дверь перед дамой и пропускайте ее вперед;

Когда пара спускается по лестнице, то мужчина должен быть позади на расстоянии нескольких ступенек и поддержать женщину, если ей трудно идти;

В лифт должен заходить первый мужчина, а при выходе – пропускать сначала девушку;

Партнер должен всегда открывать дверь в машине и подавать спутнице руку, чтобы она смогла осторожно выйти. Если пара сидит вместе на заднем сиденье, то первым выходит мужчина и подает руку даме;

В помещении нужно помогать женщине снять пальто или надеть верхнюю одежду;

Парень всегда должен приходить на встречу к девушке раньше, чтобы не ставить ее в неудобное положение и не заставлять ждать наедине;

Помогайте нести тяжелые сумки и верхнюю одежду;

Во время свидания не скрещивайте руки и старайтесь не сильно жестикулировать, потому что это считается знаком неуважения к партнеру;

Нельзя говорить об откровенных темах во время встречи с женщиной.

Внешний вид

В гардеробе каждого мужчины должен быть классический костюм и галстук. Если вы собираетесь на свидание, то не стоит одевать много аксессуаров, все должно быть в меру. Выбирайте рубашку светлее костюма, а галстук должен соответствовать цветовой гамме образа.

Не делайте акцент на ярких запонках или зажиме для галстука. Потому что это может создать негармонический образ. Туфли или ботинки необходимо держать в должном виде.

Прическа должна быть аккуратной, если у вас есть седина, то не стоит ее закрашивать, а лысину лучше не скрывать.

Перед посещением любых мероприятий необходимо побриться, но если у вас есть усы или борода, они должны быть аккуратными и подстриженными.

Помогайте нести тяжелые сумки и верхнюю одежду;

Во время свидания не скрещивайте руки и старайтесь не сильно жестикулировать, потому что это считается знаком неуважения к партнеру;

Нельзя говорить об откровенных темах во время встречи с женщиной.

Внешний вид

В гардеробе каждого мужчины должен быть классический костюм и галстук. Если вы собираетесь на свидание, то не стоит одевать много аксессуаров, все должно быть в меру. Выбирайте рубашку светлее костюма, а галстук должен соответствовать цветовой гамме образа.

Не делайте акцент на ярких запонках или зажиме для галстука. Потому что это может создать негармонический образ. Туфли или ботинки необходимо держать в должном виде.

Прическа должна быть аккуратной, если у вас есть седина, то не стоит ее закрашивать, а лысину лучше не скрывать.

Перед посещением любых мероприятий необходимо побриться, но если у вас есть усы или борода, они должны быть аккуратными и подстриженными.

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