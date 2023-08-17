В Беларуси при режиме Лукашенко не может быть большой пенсии 2 17.08.2023, 15:29

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Повышение не сделает пенсионеров богаче.

С сентября в Беларуси на 5% повысят все виды трудовых пенсий, то есть по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. До этого их поднимали в мае, тоже на 5%. Небольшие повышения происходят несколько раз в год и помогают поддерживать реальные пенсии примерно на одном уровне.

По предварительной оценке Минтруда, в среднем пенсии c сентября составят 737 рублей. С этими деньгами белорусские пенсионеры явно не смогут провести старость в путешествиях хотя бы по Беларуси.

«Еврорадио» узнало, почему так происходит.

Почему пенсии повышаются, но остаются небольшими?

Пенсии пересчитываются несколько раз в год, потому что даже низкая инфляция означает, что постепенно за ту же сумму можно купить всё меньше. Например, в мае пенсии выросли на 5% по отношению к апрелю, но в июне уже оказались на 0,3% ниже, чем в мае. И так из месяца в месяц пенсии понемногу теряют свою покупательную способность.

С сентябрьским повышением будет так же — пенсионеры могут ожидать, что сначала пенсии в реальном выражении будут расти, считает старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина.

— Безусловно, если пенсии повышаются в номинальном выражении, то они будут увеличены и в реальном выражении. Соответственно, если долго не повышать их, то из-за инфляции, низкая она или высокая, они всё равно потихоньку будут снижаться в реальном выражении. Поэтому периодически государство пересчитывает пенсии.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь в Беларуси пенсию в тысячу рублей

Хватает ли среднему пенсионеру того, что выделяется из ФСЗН? По данным Белстата, в июне средняя пенсия достигла почти 250% от прожиточного минимума для пенсионеров. Сейчас он составляет 271,09 рубля, то есть меньше ста долларов.

— Скорее всего, минимальные потребности человек может удовлетворять, — говорит Анастасия Лузгина. — Стоит сказать, что в Беларуси пенсии назначаются государством и выплачиваются из Фонда социальной защиты населения. В других странах аналогичные фонды тоже существуют. Но помимо государственной составляющей часто есть и накопительный элемент, который формируется индивидуально под каждого человека. Этот элемент зависит от его вложений, заработка, желания вкладывать дополнительно либо не вкладывать, если есть возможность выбирать.

В Беларуси все пенсии формируются именно за счёт государственной составляющей. Она изначально не может быть высокой ни в одном государстве, потому что это достаточно большие средства для любой страны.

Пока выплаты идут только из ФСЗН, пенсии в Беларуси просто не могут стать высокими. У ФСЗН нет запасов, а текущие пенсии обеспечиваются взносами нынешних работников. Из-за того, что люди стареют и уезжают, отчислений молодых просто не хватает на старшее поколение. А возможности эффективно копить на пенсии самостоятельно в Беларуси фактически нет.

С 1 октября 2022 года появилась программа, по которой белорусы могут дополнительно отчислять часть зарплаты на пенсии. Государство даже пообещало добавлять денег тем, кто воспользуется этой программой.

Однако, как рассчитывало Еврорадио, итоговая сумма получается совсем небольшая. И не факт, что до вашего выхода на отдых по возрасту деньги не съест инфляция или они не пропадут из-за каких-либо потрясений.

Здесь среди прочего важна способность государства хранить часть пенсионных денег в надежных инструментах за рубежом и в целом доверие к госинститутам. С этим в Беларуси есть проблемы.

— В Беларуси давно назрела пенсионная реформа, в том числе с накопительным элементом. Ещё вчера это надо было делать. Но, к сожалению, не было принято решения о таком реформировании. Поэтому сейчас мы имеем только государственную часть, хотя её стараются дотянуть до минимального уровня, который в мировой практике считается допустимым. Это примерно 40 процентов от средней заработной платы.

Кроме того, есть несправедливость с распределением тех небольших средств, которые идут на пенсии белорусов.

— У каждого человека своя пенсия. Есть градация, сложная формула, как рассчитывается пенсия каждого человека. Конечно, она зависит и от уровня заработка, и от количества проработанных лет, и от того, работал он после достижения пенсионного возраста или нет. То есть ряд факторов учитывается.

Но в Беларуси дифференциация пенсий невысокая. Даже у человека с очень высоким заработком пенсия не будет в разы выше. Все более-менее уравниваются. И это тоже неправильно, потому что люди, которые получали намного больший доход, платили больше налогов, в результате могут рассчитывать на повышенную, но не столь высокую пенсию, как если у них были бы пенсионные накопления на свой личный счёт, — заключает Анастасия Лузгина.

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