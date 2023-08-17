Казахстан нанес мощный удар по российской пропаганде
- 17.08.2023, 15:50
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Заблокирован сайт шовинистического телеканала.
В Казахстане заблокировали сайт российского пропагандистского телеканала «Царьград».
На это 17 августа обратил внимание телеграм-канал «IT-бауырсақи», который пишет про технологии, сообщает «Медуза».
«Это [блокировку] показала проверка на нескольких операторах, мобильных и домашних. Причина — целый букет антиказахстанских и даже антиказахских публикаций, которые по HTTPS попали в реестр запрещенных сайтов. При блокировке таким способом на многих провайдерах становится недоступным сразу весь сайт», — сообщил телеграм-канал.
Позднее о том, что сайт «Царьграда» не открывается в Казахстане, также сообщил местный корреспондент ТАСС.
По информации министерства информации и общественного развития Казахстана, «Царьграду» было вынесено четыре предупреждения за пропаганду экстремизма в четырех материалах на его сайте. Первое предупреждение было сделано еще в начале 2021 года, а три остальных — 31 мая 2023 года.
У одного из материалов, из-за которых «Царьград» получил предупреждения, в заголовке говорилось, что «в Казахстане хотят поставить русских на колени».