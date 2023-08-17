«У нас из моря только Минское, из свежих морепродуктов — караси да лягушки» 4 17.08.2023, 16:12

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Минчане сравнили белорусский общепит с европейским.

Журналисты citydog.io спросили, чем белорусский общепит отличается от европейского. Выяснилось, что все не так уж и плохо с минскими кафе.

Агата (34), Минск: «В Европе могут позволить себе быть более расслабленными и не так сильно переживать из-за сервиса»

– Если сравнивать общепит за границей и в Беларуси, то сразу можно сказать: у нас меньше разнообразие блюд и кухонь. Наверное, достаточно ярко представлена только итальянская культура и их еда. В Европе же в любом городе, куда бы ты ни приехал, всегда рядом с парой локальных ресторанов будут азиатские места, а еще кафешки с блюдами из других стран.

Что касается сервиса, то в Европе, складывается впечатление, им немного плевать на тебя. У меня не было каких-то неприятных историй, связанных с обслуживанием в ресторанах. Но периодически, сидя в парижских кафе, я вспоминаю минских бариста. Ощущение, что сотрудники общепита в том же Париже сами понимают, насколько это туристический город, поэтому могут немного наплевать на качество услуг.

С другой стороны, я могу понять официантов. Кроме меня, одной туристки, к ним каждый день заходят сотни таких же незнакомцев. Наверное, нормально слегка расслабиться и относиться ко всем не так уж по-особенному, как мы привыкли в Минске.

То же самое касается и вкуса еды. Да, в Европе вкусно, а за французские булки я и вовсе готова душу продать. Но даже по тому, как всё приготовлено, чувствуется, что местные делали особо не напрягаясь.

В Минске же, если ты приходишь в какой-то ресторан или кафе, любые, даже самые простые, блюда будут или с интересной подачей, или с каким-то необычным названием. Наши ребята сделают все, чтобы ты пришел к ним еще раз. На мой взгляд, это связано с тем, что в Беларуси в принципе меньше людей привыкли есть не дома, поэтому разные заведения так крепко держатся за своих клиентов.

В Европе, наоборот, обед в кафе – база. Поэтому они и не стараются как-то выделываться: знают, что к ним все равно придут.

Владислав (40), Минск: «Разницы особо не чувствую»

– Я особо не замечаю разницы в заведениях. За последние полгода был в Варшаве, Вильнюсе, Риме и Берлине. Отличий европейского общепита от минского особо не почувствовал. Разве что за границей были немного странные ощущения, потому что всё на другом языке, хотя по факту всё практически одинаковое.

Единственное, в Беларуси персонал больше старается угодить тебе ради чаевых. В Европе возникает ощущение, что официанты уже устали от количества посетителей, поэтому до тебя им периодически нет никакого дела. Они просто выполняют свою работу – и всё.

В Минске же, если ты приходишь в кафе, тебя сразу стараются обслужить по наивысшему разряду ради чаевых. В моей последней поездке в Италию я обычно ел в не самых популярных и туристических местах, но там люди были просто дружелюбными по умолчанию. Там не было ощущения, что меня «облизывают» ради дополнительного заработка. Вот эта европейская простота очень располагает к себе.

Цены: тут по-разному. Обычно в Европе, например в Вильнюсе, я обедаю за 10–15 евро. В минских кафе обеденное меню будет стоить дешевле, особенно учитывая сегодняшний курс валюты. Обычно я отдаю около 25–30 рублей за основное блюдо в кафе.

Анастасия (22), Вильнюс: «Тепло, которое люди в Беларуси не получают от государства, они стараются сами давать на уровне обслуживания»

– Мне достаточно сложно сравнивать, потому что в Беларуси и в Европе я обычно хожу в разные по уровню заведения. Если в Беларуси я порой бываю в достаточно дорогих ресторанах, то за границей чаще выбираю кафешки попроще.

В целом ощущение, что в Беларуси становится меньше каких-то забегаловок. Вместо этого локальные места становятся более сетевыми. Яркий пример – сеть кофеен Paragraph. Изначально ребята открылись в Бресте, а затем появились в еще нескольких городах Беларуси, в том числе и в Минске.

В Беларуси, на мой взгляд, хорошие заведения более доступны широкому кругу людей. В Европе же очень большой выбор каких-то сомнительных недорогих кафешек, которые по большей части рассчитаны на туристов. Сервис и качество еды там будет соответственными. Понятно, что в дорогих ресторанах всё будет на абсолютно другом уровне, но их ты и не потянешь по средствам, как в Беларуси.

Я недавно была в Риме и Париже, и мне ничего особо не запомнилось из тех заведений, где я была. Там в стандартных местах особо не заморачиваются насчет сервиса или подачи. Может быть, конечно, я как-то не так выбираю места, но везде, где ела, было «нормально», не более того. Я даже особо ничего не фотографировала в этих кафе, потому что было слишком обычно.

По моим ощущениям, сервис в Беларуси за последние несколько лет стал в несколько раз лучше. Кажется, будто бы те тепло и заботу, которые беларусы не могут получить на государственном уровне, они стараются сами дать в сфере услуг.

Изменения начали происходить в 2020 году с общепита, как мне кажется. Тогда во время протестных маршей многие минские заведения бесплатно раздавали еду участникам акций или делали скидки, выражали солидарность разными другими способами. Затем эту тенденцию подхватили барбершопы, салоны красоты и другие места.

За счет этого, на мой взгляд, сейчас беларуский сервис обогнал европейский. В Беларуси практически у всех классных мест есть своя инста, где они тоже активно продвигают свою продукцию. В Европе же на это гораздо меньше обращают внимание, что тоже сейчас накидывает очков белорусским местам.

Лиза (24), Минск: «Белорусские бургеры вкуснее»

– В путешествиях я часто обедаю в местных «Макдональдсах». Во-первых, они есть во всех странах, куда бы я ни приехала. Во-вторых, это что-то знакомое и привычное, где я точно знаю, что мне будет вкусно. Ну, и вайфай сразу подключается.

Если сравнивать с беллрусским Mak.by, то он лично мне нравится намного больше: картошка не такая соленая, мясо в бургерах тоже стало более вкусным и как будто более сочным. Именно поэтому в плане фастфуда мне больше нравится то, что я могу найти в Минске.

Насчет более нишевых кафе и ресторанов: я тоже не могу сказать что-то плохое про беларусов. Несмотря на то, что очень многие заведения в последнее время закрываются, на мой взгляд, за последние пять лет очень прокачался уровень обслуживания. Взять, к примеру, «Вершы», MON NOM – это те места, у которых есть свой собственный стиль, атмосфера. Они отличаются друг от друга, в то время как в Европе я часто встречала однотипные места, без своей индивидуальности и почерка.

Что касается еды, то, конечно, кухня в европейских городах существенно отличается от того, что подают в Беларуси. Когда я отдыхала с семьей в Испании на берегу моря, то часто брала паэлью. Это одно из национальных блюд того региона и на вкус абсолютно не сравнится с тем, что подают в минских ресторанах. Но это нормально, у нас из моря только Минское – из свежих морепродуктов караси да лягушки.

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