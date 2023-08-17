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Германия предоставила Украине мощные средства ПВО

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  • 17.08.2023, 16:18
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Германия предоставила Украине мощные средства ПВО

Что вошло в новый пакет помощи ВСУ?

Правительство Германии выделило Украине новый пакет военной помощи. В транш, в частности, вошли две обещанные ФРГ установки противовоздушной системы IRIS-T SLS.

Как говорится на сайте Бундесвера, помощь призвана усилить ПВО Украины. Также присутствует техника для нужд логистики.

В новый пакет военной помощи вошли:

две пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS;

4539 дымовых боеприпасов;

10 портативных радаров Ground Observer;

12 для контрбатарейной борьбы;

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним;

8 погрузчиков на 15 тонн.

В одном из предыдущих пакетов военной помощи Германия передала Украине две установки Patriot. Также в пакет, заявленный 9 августа, вошли Bandvagn, 155 мм боеприпасы, БПЛА VECTOR и инженерное оборудование.

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM-зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в ней как советских средств, таких как С-300, так и передовых западных ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает «прокачать» украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала «в строй».

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