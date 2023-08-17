Раскрыта тайна 2-метровых инопланетян, удививших жителей Перу 1 17.08.2023, 16:34

4,930

Но все стало еще более странно.

Жители отдаленного поселка в Перу, где проживают представители народа икиту, пожаловались властям страны на необычную проблему. В середине июля на них начали нападать странные летающие существа примерно по два метра ростом. Их тут же приняли за инопланетян.

Как пишет издание The Byte, жители поселка описывают неизвестных существ, как бронированные создания, легко уклоняющиеся от любого оружия. Их даже сравнили со злодеем Зеленым гоблином из комиксов о Человеке-пауке. Название им дали Los Pelacaras, или «Чистильщики лиц» – в честь персонажей местного фольклора, которые питаются человеческими органами, жиром и съедают лицо (отсюда и название).

По словам икиту, существа начали прилетать к ним по ночам и нападать на женщин и подростков. В результате одной из таких атак 15-летняя девушка получила резаную травму шеи и ее пришлось госпитализировать.

Нападения заставили жителей поселка организовать ночные патрулирования и даже попросить у властей прислать им на помощь военных. Но странные визиты не прекратились.

Что происходит на самом деле

Пока точно не установлено, кто именно и каким образом добирается до поселка, расположенного в сельском районе Альто-Нанай северо-восточнее столицы страны, города Лима. Но чиновники, расследующие странные жалобы, предполагают, что это могут быть нелегальные шахтеры, передвигающиеся с помощью реактивных ранцев.

Оборудование, которым они при этом пользуются, позволяет им летать по воздуху и при этом визуально увеличивает их рост.

Эта версия тоже вызывает определенные сомнения, ведь реактивные ранцы имеют очень громкий двигатель, дорого стоят и весьма непрактичны, ведь используют очень много топлива.

Впрочем, устройства для индивидуальных полетов остаются одним из способов добраться в этот отдаленный район, где есть разведанные запасы золота и других ресурсов. Благодаря тому, что эта местность труднодоступна, их здесь можно нелегально добывать относительно безопасно – без риска попасть на глаза представителям власти. Поэтому местность представляет интерес для черных копателей.

Пока поиски истинной причины проблем икиту продолжаются. Тем временем в печати и соцсетях появляются новые конспирологические теории на этот счет.