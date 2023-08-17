Увольнение и счет: как молодая жительница Бобруйска оказалась должна почти $3,4 тысячи 3 17.08.2023, 16:36

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иллюстративное фото

Правда о «бесплатном» образовании.

«МогилевОнлайн» опубликовал историю, связанную с 20-летней выпускницей колледжа. Девушка, родители которой лишены родительских прав и жизненная судьба которой сложилась далеко не обычно, оказалась в непростой ситуации. После получения образования по специальности «технология производства швейных изделий» она была направлена на работу, однако через короткое время ее уволили за прогулы. Теперь она должна возместить государству затраченные на обучение средства — 8500 рублей.

Согласно договору, заключенному с колледжем, после получения образования молодая швея обязана была отработать год. Однако через три месяца ее уволили за прогулы.

Колледж потребовал у своей выпускницы вернуть средства, затраченные на ее обучение, объясняя это договором, заключенным с ней при поступлении. Однако суд признал, что девушка, которая в детстве осталась без попечения родителей, освобождается от обязанности возмещать государству расходы на свое образование.

Таким образом, судебное решение подтвердило освобождение выпускницы от выплаты затраченных государством средств. Но колледж с таким решением не согласился и обратился в Могилевский областной суд с апелляционной жалобой. По делу было принято новое решение об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Молодая швея за свое образование обязана выплатить в бюджет области 7887 рублей, госпошлину в доход государства в размере 394 рубля и возместить колледжу судебные расходы на сумму 315 рублей.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

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