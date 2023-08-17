В Беларуси массово исчезают водители и учителя 9 17.08.2023, 16:56

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Что происходит на рынке труда?

В Беларуси три самые дефицитные профессии: водители, врачи и электрики. За три летних месяца количество вакансий для учителей увеличилось вдвое, отмечает «Белсат».

Согласно исследованию экспертов аналитического центра BEROC, в течение первого полугодия 2023 года на рынке труда Беларуси сокращается количество увольнений. В то же время экономист Лев Львовский отмечает, что рынок перегрет и мы находимся в ситуации острой нехватки кадров. Дефицит кадров отмечают как главную проблему большинство представителей предприятий и белoрусского бизнеса, принявших участие в исследовании.

Эти данные подтверждаются цифрами. На сегодняшний день в Общереспубликанском банке вакансий размещено 130 567 вакансий. На конец мая это число составляло 116 429 (то есть за три месяца увеличилось более чем на 14 000), а на конец февраля — 99 953. Количество вакансий постоянно увеличивается, начиная с весны 2022 года. При этом резюме – всего 10 698, и это число не сильно меняется в течение года.

На первых местах по количеству вакансий в течение 2022-2023 гг. остаются Минск и Минская область.

Каких специалистов больше всего не хватает в Беларуси

В стране по-прежнему ощущается нехватка врачей. Хотя количество вакансий за последние три месяца перестало расти, есть нужда в высококвалифицированных специалистах. Например, главные врачи и заведующие отделениями, хирурги, терапевты, анестезиологи и другие.

Вот как росло количество вакансий за полгода:

- декабрь 2022-го: 6286 вакансий;

- февраль 2023-го: 6330;

- май 2023-го: 6651;

- август 2023 (на сегодня): 6542 доктора.

Также ощущается дефицит медицинского персонала. Сегодня в больницы и поликлиники ищут 4060 медсестер.

Что интересно, в августе появилась специальность, которая впервые за последние два года обогнала по количеству врачей. А это… водители транспортных средств. Сегодня мы находим 8246 вакансий, тогда как всего три месяца назад, в мае, их было 4027, то есть количество вакансий за три месяца выросло в два раза.

Востребованы на рынке труда и электрики: сейчас дефицит составляет 3485 специалистов, в мае требовалось 3324 специалиста, а на конец 2022 года — всего 1474 человека.

Следующие в нашем рейтинге – трактористы. Для них открыто 3142 вакансии.

В Беларуси сокращается количество людей, которые профессионально готовят. Найдено целых 2657 вакансий для поваров. В мае требовалось 2200 человек, на конец 2022 года по данному профилю было открыто 1924 вакансии.

В Беларуси также большой дефицит продавцов. Мы находим 2666 вакансий. В мае требовалось 2184 специалиста.

Не хватает и газосварщиков – открыто 1323 вакансии, в мае требовалось 1239 человек, на конец 2022 года – 923 специалиста.

Чувствуется дефицит строителей. Сейчас требуется 1257 специалистов строительного профиля. В мае было 1200 вакансий, в феврале – 871. В декабре 2022 года количество было меньше на 407 вакансий.

Не решена проблема и с управленческими кадрами. В декабре 2022 г. мы нашли 1016 вакансий на руководящие должности, в феврале 2023 г. – 1106, в мае – 1102 вакансии, сейчас – 1261.

По-прежнему ощутим дефицит воспитателей детских садов. Сегодня мы находим 981 вакансию. В мае их было 746, в феврале – 637, а в декабре 2022 года – 513.

В Беларуси продолжают исчезать учителя. Сегодня мы находим 859 вакансий, тогда как в начале лета их было 411 (за три месяца – двукратный рост!). В феврале искали 379 учителей, в декабре 2022 года – 355.

Также ищут директоров (595 вакансий, в мае было 557) и экономистов (сейчас 553 вакансии против 494 в мае).

Что касается работы в сфере IT, то рынок вакансий залег на историческое дно. В первые два летних месяца количество вакансий в IT уменьшилось: в июле оно упало до 4215 (минус 6% к маю), что примерно соответствует уровню февраля.

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