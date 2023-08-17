Генерал Романенко назвал дату решающего удара ВСУ по россиянам 17.08.2023, 17:10

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Игорь Романенко

Главная задача — выйти к Азовскому морю.

Утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Урожайное в Донецкой области. Это стало еще одним важным успехом в продвижении сил обороны Украины на юге. Однако достижения есть не только на суше, но и на море. В последние недели внимание мира приковано к украинским морским дронам, применение которых наносит врагу огромный ущерб. О ситуации на фронте, производстве дронов в Украине и возможностях военно-промышленного комплекса РФ рассказал в эфире Апостроф ТВ генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ «Закроем небо Украины» Игорь Романенко.

– Какие перспективы открываются после освобождения Урожайного?

– Дальше нужно продвигаться вперед и освободить Старомлыновку. Стратегия наступательных действий состоит в том, чтобы, безусловно, выйти на побережье Азовского моря, перерезать таким образом сухопутный коридор россиянам и выйти на расстояния, с которых можно нашей артиллерией наносить удары по военным объектам в Крыму, и сделать этот полуостров с точки зрения обеспечения вражеских войск островом. И потом уже делать следующие шаги.

– То есть после Урожайного – путь на Старомлиновку. Сколько нам на это нужно времени, есть ли у нас для этого силы? Известно ли вам, какие силы были задействованы для того, чтобы освободить Урожайное?

– Это уже были силы из наших стратегических резервов. Но они у нас до сих пор гораздо больше российских и в полной мере еще не введены в действие. В этом заключается очень ответственная задача военно-политического руководства – в первую очередь военного – найти слабые места, возможно, на Херсонском, Запорожском, Таврическом или Шахтерском направлениях. Есть неплохие перспективы в районе Бахмута.

То есть необходимо определиться с этими направлениями, где нужно нанести удар аккумулированной силой. А это произойдет скорее всего до конца этого или начала следующего месяца. Надо нанести поражение, создать коридор, прорвать вторую линию обороны, если это будет касаться Запорожского направления, выйти на оперативный простор и вводить оперативные резервы.

Что касается стратегических – нужно смотреть, каким будет этот прорыв, каким будет его обеспечение. К сожалению, до конца этого месяца еще не в полном объеме предоставлены нам вооружения и техника, согласованные с нашими союзниками, и которые нам очень нужны. Американцы предоставляют очередной транш на 200 млн долларов – там есть много того, в чем сейчас нуждаются наши оборона и наступление. Вопрос в том, насколько быстро все это появится в Украине. По совокупности это может дать нашим силам обороны способности для реализации наступательных действий.

Также следует помнить, что на Востоке идут ожесточенные бои, Силы обороны Украины выполняют стратегические оборонные операции на большой протяженности линии фронта – от Купянска и до Угледара. Там довольно непростая ситуация.

– По вашей оценке, где сейчас горячее всего?

– С точки зрения проведения Силами обороны оборонных действий это, скорее всего, Купянское направление, а также район Кременной. Относительно наступательных действий на юге – Мелитопольское и Бердянское направления. Надо сказать, что враг видит перспективу этих действий со стороны Сил обороны и перебрасывает туда резервы: вооружение, технику, боеприпасы, живую силу. Мы видим, что вокруг, например, Урожайного (Бердянское направление) и Роботиного (Мелитопольское направление), благодаря этим усилиям врага идут ожесточенные бои, противник пытается остановить продвижение наших войск. Если возникает необходимость, то наши войска переходят на некоторых направлениях в оборону, совершают контратакующие действия, собираются с силами, закрепляются, а затем снова продвигаются вперед.

– Российские паблики пишут, что Россия готовится к масштабному контрнаступлению. Есть ли такая угроза и есть ли у России для этого силы?

– Пока мы готовились к своим наступательным действиям, россияне тоже готовились. К сожалению, в связи с тем, что вовремя – как мы просили осенью – союзники не предоставили нам технику и боеприпасы, враг подготовил ударную группировку на востоке нашей страны – около 120 тысяч с соответствующим вооружением. Также он построил достаточно крепкую систему обороны в Запорожской области. Дополнительные силы можно переправить и из глубины России.

А тех сил, которые сейчас находятся на нашей территории, им пока не хватает для того, чтобы закрывать все свои вопросы. Они перебрасывают силы по большому фронту протяженностью в полторы тысячи километров. Но наша разведка и союзники принимают меры. Если будет угроза формирования новых группировок со стороны вооруженных сил российской федерации, то это будет выявлено и будут выполнены адекватные действия.

– Давайте поговорим о нашем ВПК, в частности, о надводных дронах. Что вам известно об этих морских аппаратах, сколько их может производить Украина, сколько их уже есть на вооружении, если эту информацию можно озвучить?

– Дроны в этой войне имеют большие перспективы. Их доля в масштабах общих вооружений постоянно увеличивается. Они делятся на воздушные, наземные, морские надводные и подводные. Украина оптимизирует свои усилия по выпуску этих дронов. У нас были в прошлом году приоритеты, но россияне развернули мощное производство. Если мы воздушные дроны производим тысячами, то россияне выходят на десятки тысяч. Наш ВПК и правительство пытаются изменить ситуацию – предоставили 40 млрд гривен на усиление этих возможностей, убрали множество препятствий для того, чтобы разрабатывать и ставить на поток производство этих аппаратов. Мы видим, что есть серьезные сдвиги в производстве воздушных и морских дронов.

– Тот факт, что дронами удалось поразить и «Оленегорский горняк», и танкер «Сиг» свидетельствует о том, что у них нет от них защиты?

– Защита у них есть. Наши морские дроны впервые в мировой истории были удачно применены по военно-морской базе неприятеля в Севастополе. В общей сложности насчитывается уже от 15 до 20 фактов такого применения. В большинстве случаев это применение было успешным. Надеемся, что они больше будут использоваться в боевых действиях. Несмотря на то, что потенциал наших ВМС после событий 14 года был уменьшен, мы находим пути для его повышения.

– СМИ сообщают, что Россия начала налаживать выпуск беспилотников на основе иранских «Шахедов». В то же время страна-агрессор продолжает зависеть от Ирана, поскольку нуждается в их комплектующих. Может ли россия сама выйти на производство таких дронов без участия Ирана?

– Россия в Тольятти уже строит завод и повысила свои возможности до уровня, позволяющего выпускать беспилотные аппараты из комплектующих. Они работают над тем, как обеспечить импортозамещение этих комплектующих. И здесь есть большие проблемы. Они всяческими мошенническими способами и контрабандой пытаются пока собирать эти комплектующие. К сожалению, есть еще достаточно много компаний, которые их продают, в частности из стран-союзников. Больше всего – в США. Американцы предпринимают ответные действия, чтобы снизить такое влияние. Россияне осуществляют закупки через вторые-третьи руки, но так или иначе получают необходимые комплектующие.

Мы видели, что эти российские «Герани» уже производятся, но пока на базе комплектующих из Ирана, Северной Кореи и тайно Китая, скорее всего. Это позволяет им собирать эти дроны. Анализировать, смогут ли они это делать без Ирана, я думаю, нет смысла. Мы видим, что Иран тесно связан с РФ. Россияне передают им в качестве оплаты Су-35. За счет этого они получают от Ирана «Шахеды» и комплектующие. К сожалению, в ближайшее время этот процесс будет продолжаться и укрепляться.

– В США сообщили о возможных намерениях России договориться с КНДР о поставках оружия. Мы помним, что в конце июля в Северную Корею ездил Шойгу. Речь шла о том, что Путин передавал какое-то тайное послание. Можно ли говорить о налаживании сотрудничества с КНДР по поставкам оружия? Если да, то какого именно? Это будет оружие или какие-то комплектующие, ведь мы помним заявление США о том, что в случае передачи КНДР оружия России санкции будут введены сразу.

– Северная Корея, как и Иран, десятки лет находятся под санкциями. Мы видим, что санкции работают, но очень медленно. Вряд ли они напугают Северную Корею. А влияние России и особенно Китая на руководство КНДР очень существенно. ВПК российской федерации еще с советских времен связано и коррелируется с ВПК Китая и Северной Кореи. Поэтому возможности по наращиванию этих поставок достаточно существенны.

Понятно, что наши союзники, в частности, США, делают все для того, чтобы остановить такого рода деятельность и не дать врагу такую возможность. Но идет борьба, идет противодействие, и россияне могут получить существенную поддержку как от иранцев, Северной Кореи, так и тайную от Китая. В этих условиях нам нужно продолжать выполнять свои задачи.

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