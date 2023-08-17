Сельское хозяйство Гомельщины продолжает свое падение 1 17.08.2023, 17:16

Не справился и экс-министр.

За последние четыре года в Гомельской области дважды меняли руководителя. Но ни одному из них не удается справиться с проблемами сельского хозяйства, подчеркивает «Флагшток».

Белстат опубликовал официальные оперативные данные о производстве сельскохозяйственной продукции за первые 7 месяцев 2023 года. Гомельская область оказалась единственным регионом, где производство сельского хозяйства вновь идет на спад.

По состоянию на 1 августа 2023 года объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в Гомельской области, сократился на 1,2%. За последние пять лет не было ни одного случая, когда бы после подобного падения область сумела выйти на положительный результат к концу года.

За прошлую пятилетку сельское хозяйство Гомельской области лишь один раз показало прирост — в 2020 году. Тогда к 1 августа рост объемов производства сельскохозяйственной продукции составлял 103,5 %. При этом лишь раз гомельским аграриям удавалось нарастить объемы производства в заключительные 5 месяцев года. Это было в 2022 году, когда от провального падения на начало августа в 12,2%, к концу года осталось только 1,3%.

В 2019 году падение объемов сельскохозяйственного производства стало одной из причин смены председателя Гомельского облисполкома. Владимира Дворника заменили на Геннадия Соловья, который незадолго до этого был переведен из Несвижского района для того, чтобы поднимать сельское хозяйство.

При Геннадии Соловье сельское хозяйство справилось с поставленными задачами лишь в 2020 году. После того, как следующий год стал самым провальным для гомельских аграриев, руководить Гомельским облисполкомом был назначен действующий на тот момент министр сельского хозяйства Иван Крупко.

Но преодолеть упадок сельского хозяйства оказалось не под силу даже экс-министру. За прошедшие с момента его назначения полтора года гомельские аграрии так и не сумели обеспечить прирост. У предшественника Ивана Крупко на исправление ситуации было всего два года. Если сценарий повторится и в этот раз, то возможно, уже в следующем году в Гомельском облисполкоме будет новый руководитель.

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