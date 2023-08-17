закрыть
17 августа 2023, четверг, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Калифорнии презентован самый экстремальный суперкар Porsche

  • 17.08.2023, 17:24
В Калифорнии презентован самый экстремальный суперкар Porsche

Авто способно развить скорость свыше 380 км/ч.

В Калифорнии презентован новый Ruf CTR 3 Evo. Сверхмощный суперкар выпустят лимитированной серией, а его стоимость составит 725 000 долларов. Об авто рассказали на странице Ruf в Facebook.

Суперкар Ruf CTR 3 Evo – радикально переделанное купе Porsche Cayman. В этом нет ничего удивительного, ведь немецкая компания выполняет тюнинг Porsche с 80-х годов.

Впрочем, от Porsche Cayman в Ruf CTR 3 Evo мало что осталось. Суперкар получил полностью новый обтекаемый кузов из карбона и кевлара. Улучшить аэродинамику призваны обвес и большое антикрыло.

В отделке салона сочетаются карбон и алькантара. Суперкар Porsche получил спортивные ковшеобразные сиденья с тоненьким каркасом из углеволокна.

Мощность 3,8-литровой оппозитной шестерки с двумя турбинами подняли до 800 л. с., а крутящий момент – до 990 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 380 км/ч.

Суперкар Porsche Ruf CTR 3 Evo доступен с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Также в Ruf доработали подвеску Porsche Cayman и установили карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип