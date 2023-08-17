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Белорусы жалуются на нашествие ос

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  • 17.08.2023, 18:35
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Белорусы жалуются на нашествие ос

С чем это связано.

Белорусы жалуются на нашествие ос. В этом году насекомые не только чрезвычайно активны, но и назойливы. Особенно страдают дачники, сообщил телеканал СТВ.

Как прозвучало в эфире, главное для человека — избежать прямого контакта с осой. После укуса организм может повести себя непредсказуемо.

«Проявления этой инсектной аллергии могут быть разнообразными: от местного покраснения в месте укуса до тяжелых системных реакций, вплоть до анафилактического шока. На моей памяти есть случаи летального исхода от укуса насекомых», — сказала заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы Минска Наталья Дударева.

«Тем пациентам, которые уже встречались с такими аллергическими реакциями, мы рекомендуем иметь при себе аптечку. В нее должны входить препараты для оказания неотложной помощи», — добавила она.

Такая активность жалящих насекомых связана с аномально жаркой погодой. Перестанут жужжать они лишь при температуре ниже 10 градусов тепла.

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