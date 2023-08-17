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ВСУ сбросили авиабомбу на командный пункт армии РФ в Соледаре

  • 17.08.2023, 18:41
  • 2,366
ВСУ сбросили авиабомбу на командный пункт армии РФ в Соледаре

Видеофакт.

Украинские военнослужащие нанесли удар авиационной бомбой по командному пункту россиян во временно оккупированном Соледаре Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба 30 отдельной механизированной бригады.

«В Соледаре оккупанты спрятали среди жилых домов командный пункт. Но сообразительные аэроразведчики 30 ОМБр «Команда Вялого» обнаружили скрытого врага и скорректировали туда сброс управляемой авиационной бомбы. Точный прилет – и от КП осталась только воронка», – сказано в подписи к видео.

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