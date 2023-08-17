Поступившие в российские вузы белорусы получили повестки в армию 5 17.08.2023, 18:47

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Родители шлют письма в различные ведомства.

Группу родителей студентов, которые поступили в этом году в российские вузы, не устраивает новый закон о воинской обязанности и службе, которым отменены отсрочки от армии при учебе за границей. Как пишет российское пропагандистское агентство «Sputnik Беларусь», родители уже обратились в Минобороны, Генштаб, Минобразования, «парламент» и администрацию Александра Лукашенко.

Закон «О воинской обязанности и воинской службе» Лукашенко подписал в мае. Тогда же вступили в силу изменения, согласно которым обычные абитуриенты, поступающие в иностранные вузы, отсрочки от армии больше получать не будут. Их предоставят только целевикам, которых на учебу за границу направляют белорусские госорганы.

Большинство белорусов, которые поступили в Россию этим летом, уже получило повестки. Ближайшая перспектива видится такой: полтора месяца учебы, потом (если со здоровьем все в порядке и нет других оснований для отсрочки) — армия. Родителей такой расклад «не совсем устраивает». Поэтому они пишут обращения в белорусские госорганы. А те отвечают.

Так, в Минобороны логично ответили, что ни Минобразования России ни «Россотрудничество» не являются белорусскими госорганами, поэтому отсрочки не предоставляются. В ответе Генштаба было написано, что белорусским студентам в России при призыве на армейскую службу предоставляют академический отпуск сроком до двух лет. В Генштабе отметили, что и российским студентам, поступившим в Беларуси, власти России не дают отсрочек.

В Минобразования напомнили, что отсрочки дают только целевикам. В первом ответе из «палаты представителей» «национального собрания» говорится, что вопрос о предоставлении отсрочек «может быть поставлен на повестку дня после его детальной проработки заинтересованными государственными органами двух стран». Пока же это преждевременно, считают в постоянной комиссии по образованию, науке и культуре.

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