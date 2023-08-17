ВОЗ открыла первый в истории саммит по народной медицине 17.08.2023, 19:03

Саммит проходит в Индии.

Всемирная организация здравоохранения 17 августа открыла в Индии свой первый саммит по традиционной медицине. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Саммит будет длиться два дня – 17-го и 18 августа – в Гандинагаре, штат Гуджарат, Индия. Он пройдет одновременно со встречей министров здравоохранения G20 для «мобилизации политической приверженности и принятия основанных на фактических данных мер в отношении традиционной медицины».

Глобальный саммит будет организован ВОЗ совместно с правительством Индии, которая в 2023 году председательствует в G20. Он станет платформой для обмена передовым опытом и важнейшими фактами, данными и инновациями о вкладе традиционной медицины в здоровье и устойчивое развитие.

«Около 40% фармацевтических препаратов сегодня имеют натуральную основу, а знаковые лекарства происходят из народной медицины, включая аспирин, артемизинин и средства для лечения рака у детей. В этой области появляются новые исследования, в том числе в области геномики и искусственного интеллекта, растет индустрия растительных лекарств, натуральных продуктов, здоровья, оздоровления и связанных с ними путешествий», – подчеркнули в ВОЗ.

В организации добавили, что сейчас основной проблемой традиционной медицины является нехватка научных знаний о ее безопасности и эффективности. На саммите же представят доказательства клинической эффективности традиционной медицины, эпистемологию и методы исследований.

При этом в ВОЗ напоминают, что хоть в традиционной медицине и используются натуральные вещества, она не всегда безопасна и может иметь негативные последствия для здоровья, особенно при использовании в сочетании с другими лекарствами. Именно поэтому пациенты должны быть лучше информированы о реальных преимуществах и свойствах традиционных форм терапии и их потенциальных опасностях.

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